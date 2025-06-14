Российские университеты дают дипломы вместо образования, заявил министр науки

Фальков подчеркнул, что количество тех, кого готовят вузы, очевидным образом не соответствует запросам рынка труда. «Cкорее всего, целый ряд университетов дает не образование хорошее, а просто дипломы о высшем образовании… И здесь вопросы извлечения прибыли мы не должны ставить во главу угла. В первую очередь надо понимать, для чего мы готовим тех или иных — заявил чиновник.