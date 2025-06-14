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Российские университеты дают дипломы вместо образования, заявил министр науки

Фото: javier trueba/Unsplash

С 1 сентября во всех российских вузах начнут регулировать количество платных мест из‑за нехватки квалифицированных кадров. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Мы понимаем, что наибольшая проблема сосредоточена в двух крупнейших областях образования: это экономика и юриспруденция. Это вовсе не означает, что нам не нужны специалисты в этих областях — нужны. Более того, на рынке дефицит квалифицированных юристов, экономистов, менеджеров. Наша задача — отсечь некачественное высшее гуманитарное образование», — передает слова министра РИА «Новости».

Фальков подчеркнул, что количество тех, кого готовят вузы, очевидным образом не соответствует запросам рынка труда. «Cкорее всего, целый ряд университетов дает не образование хорошее, а просто дипломы о высшем образовании… И здесь вопросы извлечения прибыли мы не должны ставить во главу угла. В первую очередь надо понимать, для чего мы готовим тех или иных — заявил чиновник.

Госдума разрешит преподавать в школах студентам без педагогического образования. Принимать их на должность разрешат после прохождения курсов и собеседования с директорами.

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