В Италии турист сел на «Кресло Ван Гога» и сломал его

Спутница туриста опустилась над стулом и притворилась, что садится на него, чтобы сделать фото. Сам мужчина решил полностью сесть на объект. Стул подломился под его весом, и он потерял равновесие, пытаясь ухватиться за стену обеими руками, чтобы не упасть.