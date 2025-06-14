В Италии турист сел на «Кресло Ван Гога» и сломал его

Турист в Италии сел на «Кресло Ван Гога», украшенное тысячами кристаллов Swarovski, и сломал его. Об этом пишет NYP.
Спутница туриста опустилась над стулом и притворилась, что садится на него, чтобы сделать фото. Сам мужчина решил полностью сесть на объект. Стул подломился под его весом, и он потерял равновесие, пытаясь ухватиться за стену обеими руками, чтобы не упасть.
Женщина пришла на помощь, и затем пара выбежала из зала. Сотрудники Дворца Маффеи в Вероне пристыдили туристов в социальных сетях, поделившись видеозаписью их действий, которые они назвали «неуважительными».
«Они проигнорировали все правила уважения к искусству и культурному наследию», — возмутились в музее, отметив, что туристы ждали, пока охрана покинет помещение, и после этого начали фотографироваться. Тем не менее объект удастся восстановить.
Произведение итальянского художника Николы Боллы получило название «Кресло Ван Гога», поскольку оно напоминает стул с одной из самых известных работ голландского живописца. В музее описали его как изящное произведение искусства, полностью покрытое кристаллами.
В Китае турист недавно сломал две статуи терракотовых воинов. Мужчина перелез через ограждение, прыгнул в пятиметровую яму, растолкал древние скульптуры, а потом заплакал.