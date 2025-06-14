Художника Namer арестовали в Москве по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних

В апреле на Лебедева завели уголовное дело о жестоком обращении с животным. По версии прокуратуры Москвы, он выбросил кота с четвертого этажа. После этого мужчина опубликовал видео, на котором у животного видна окровавленная шерсть. В A.D.E.D. назвали выходку Namer «обострением его психологического недуга». «Сейчас держим руку и чем можем помогаем здоровью кота и занимаемся Ваниным здоровьем параллельно», — говорилось в соцсетях объединения.