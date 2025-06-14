Художника Namer арестовали в Москве по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних

Лебедев обвиняется в изнасиловании группой лиц, насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и склонении к употреблению наркотиков. Вторым обвиняемым по делу проходит еще один мужчина.
По версии следствия, 6 июня они склонили двух несовершеннолетних девочек к употреблению наркотиков. Затем Лебедев и его друг изнасиловали их. Преступление происходило в припаркованном автомобиле, а затем в квартире на улице Марьина Роща. После произошедшего девочки обратились в полицию.
Cтрит-арт объединение A.D.E.D. исключило художника. «Основанием для этого стали действия, которые не только противоречат закону, но и полностью неприемлемы с точки зрения наших этических принципов», — объяснили в группе.
В апреле на Лебедева завели уголовное дело о жестоком обращении с животным. По версии прокуратуры Москвы, он выбросил кота с четвертого этажа. После этого мужчина опубликовал видео, на котором у животного видна окровавленная шерсть. В A.D.E.D. назвали выходку Namer «обострением его психологического недуга». «Сейчас держим руку и чем можем помогаем здоровью кота и занимаемся Ваниным здоровьем параллельно», — говорилось в соцсетях объединения.