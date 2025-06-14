Райан Рейнольдс снимет мультфильм «Я ем какашки»
Эммануэль Макрон обещает запретить социальные сети для детей до 15 лет
Умерла театральный критик Ирина Мягкова
Один из богатейших людей Индии проглотил пчелу и умер
Ученые вырастили миниатюрные человеческие сердца в эмбрионах свиньи
Канье Уэст пришел на заседание по делу Пи Дидди
Родители Антона Ельчина посещают его могилу каждый день спустя почти 10 лет после смерти
Кейт Бекинсейл подала в суд на продюсеров «Черной канарейки» из‑за травмы на съемках
Мэттью МакКонахи может сыграть в новом проекте от создателя «Настоящего детектива»
Offset не смог прилететь на концерт в Москву
Гэри Олдман и Дэвид Бекхэм стали рыцарями Британской империи
В России стартовал челлендж в поддержку донорского движения
РКН нашел пропаганду ЛГБТ* в сериале «Одни из нас»
Pixar анонсировала мультфильм о коте из Венеции Gatto
«Я хочу положить конец играм»: вышел финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»
Итальянский подросток станет первым святым XXI века
Российских артистов, оказавшихся в Иране, эвакуируют в Азербайджан
Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за год
Папа римский появился в бейсболке команды White Sox
Основатель компании, которая продает Labubu, вошел в десятку самых богатых китайцев
Дакота Джонсон: «В Голливуде царит хаос из‑за ремейков»
Дэвид Харбор устал от роли в «Очень странных делах»: «Сказал себе, что хватит»
Сенат Франции поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды
Deloitte выделит сотрудникам субсидию на покупку LEGO
«Ну и как у вас дела в офисе?»: вышел тизер третьего сезона «Дипломатки»
«Лучший друг мужчины»: фанаты и активисты раскритиковали Сабрину Карпентер за шовинистскую обложку
Ученые открыли предка тираннозавра
«Космические яйца-2» выйдут в 2027 году, уже есть тизер

Художника Namer арестовали в Москве по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних

Фото: t.me/oksinbox

В Москве арестовали художника Ивана Лебедева, известного под псевдонимом Namer, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Об аресте также сообщил Следственный комитет, не уточнив имени обвиняемого.

Лебедев обвиняется в изнасиловании группой лиц, насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним и склонении к употреблению наркотиков. Вторым обвиняемым по делу проходит еще один мужчина.

По версии следствия, 6 июня они склонили двух несовершеннолетних девочек к употреблению наркотиков. Затем Лебедев и его друг изнасиловали их. Преступление происходило в припаркованном автомобиле, а затем в квартире на улице Марьина Роща. После произошедшего девочки обратились в полицию.

Cтрит-арт объединение A.D.E.D. исключило художника. «Основанием для этого стали действия, которые не только противоречат закону, но и полностью неприемлемы с точки зрения наших этических принципов», — объяснили в группе.

В апреле на Лебедева завели уголовное дело о жестоком обращении с животным. По версии прокуратуры Москвы, он выбросил кота с четвертого этажа. После этого мужчина опубликовал видео, на котором у животного видна окровавленная шерсть. В A.D.E.D. назвали выходку Namer «обострением его психологического недуга». «Сейчас держим руку и чем можем помогаем здоровью кота и занимаемся Ваниным здоровьем параллельно», — говорилось в соцсетях объединения.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами