Эммануэль Макрон обещает запретить социальные сети для детей до 15 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал запретить соцсети для детей младше 15 лет, пишет LeParisien.
По словам Макрона, если такие меры не будут приняты Евросоюзом в течение нескольких месяцев, то в стране введут собственные ограничения. «Мы не можем ждать», — заявил он.
Президент считает, что социальные сети виновны в распространении насилия среди подростков. С таким заявлением Макрон выступил после инцидента в колледже в Ножанте, где 14-лений подросток смертельно ранил преподавателя. Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил о немедленном запрете продажи ножей несовершеннолетним.
Сенат Франции недавно поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды. Для таких компаний, как Shein и Temu, хотят ввести налоги до 5 евро за каждый товар в 2025 году, а к 2030 году — до 10 евро. Власти также собираются запретить рекламу брендов быстрой моды и наказывать инфлюенсеров, которые их продвигают.