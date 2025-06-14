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Эммануэль Макрон обещает запретить социальные сети для детей до 15 лет

Фото: Bloomberg Television

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал запретить соцсети для детей младше 15 лет, пишет LeParisien.

По словам Макрона, если такие меры не будут приняты Евросоюзом в течение нескольких месяцев, то в стране введут собственные ограничения. «Мы не можем ждать», — заявил он.

Президент считает, что социальные сети виновны в распространении насилия среди подростков. С таким заявлением Макрон выступил после инцидента в колледже в Ножанте, где 14-лений подросток смертельно ранил преподавателя. Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил о немедленном запрете продажи ножей несовершеннолетним.

Сенат Франции недавно поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды. Для таких компаний, как Shein и Temu, хотят ввести налоги до 5 евро за каждый товар в 2025 году, а к 2030 году — до 10 евро. Власти также собираются запретить рекламу брендов быстрой моды и наказывать инфлюенсеров, которые их продвигают.

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