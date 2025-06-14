Эммануэль Макрон обещает запретить социальные сети для детей до 15 лет

Сенат Франции недавно поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды. Для таких компаний, как Shein и Temu, хотят ввести налоги до 5 евро за каждый товар в 2025 году, а к 2030 году — до 10 евро. Власти также собираются запретить рекламу брендов быстрой моды и наказывать инфлюенсеров, которые их продвигают.