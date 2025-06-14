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Умерла театральный критик Ирина Мягкова

Фото: из соцсетей Ирины Мягковой

В возрасте 87 лет скончалась театровед и критик Ирина Мягкова. Об этом сообщили в телеграм-канале ГИТИСа.

В 1980–1990-х годах Мягкова вела курсы по театральной критике и работала на кафедре театра народов СССР. В ГИТИСе отметили ее глубокие знания французской литературы и театра, а также значительный вклад в переводы драматургии Франции. «Ирина Григорьевна сочетала интерес к Востоку с любовью к западноевропейскому искусству», — говорится в сообщении. Отдельно в организации выразили соболезнования дочери Мягковой — выпускнице ГИТИСа Ирине Кулик, а также ее коллегам, близким и читателям.

Ирина Мягкова окончила историко-филологический факультет МГПИ имени Ленина в 1961 году и факультет иностранных языков МГПИ им. Мориса Тореза в 1965-м. С 1988 по 1993 год преподавала в ГИТИСе. Мягкова писала о современной российской сцене и театральной жизни Франции.

В 2014 году в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла ее книга мемуаров «Чужая девочка». «В этой книге она выступает как мемуарист, чья частная история разворачивается на фоне нашей общей истории, драматически сплетаясь с ней: война, эвакуация, обычная повседневная жизнь при советской власти, увиденная внимательным к деталям и памятливым взглядом», — говорится в описании публикации.

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