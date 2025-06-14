Умерла театральный критик Ирина Мягкова

В 1980–1990-х годах Мягкова вела курсы по театральной критике и работала на кафедре театра народов СССР. В ГИТИСе отметили ее глубокие знания французской литературы и театра, а также значительный вклад в переводы драматургии Франции. «Ирина Григорьевна сочетала интерес к Востоку с любовью к западноевропейскому искусству», — говорится в сообщении. Отдельно в организации выразили соболезнования дочери Мягковой — выпускнице ГИТИСа Ирине Кулик, а также ее коллегам, близким и читателям.