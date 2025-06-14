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Один из богатейших людей Индии проглотил пчелу и умер

Фото: News18

В Лондоне умер индийский миллиардер Санджай Капур. Об этом пишет The New York Times.

Богачу было 53 года. Сообщается, что во время игры в поло у мужчины случился сердечный приступ и он упал в обморок. Зрители слышали, как он крикнул: «Я что‑то проглотил!» и повалился на землю. По словам его друга Сухела Сета, в рот к умершему залетела пчела.

Капур возглавлял производителя автомобильных запчастей Sona Comstar, имел состояние $1,2 млрд и считался близким другом принца Уильяма. Компания была основана отцом бизнесмена Суриндером, однако при сыне выросла в качестве глобального поставщика автокомплектующих и систем для электромобилей. Ее штат насчитывает более 4600 сотрудников с заводами в Индии, Китае, Мексике и США.

Индиец также известен как муж звезды Болливудда Каризмы Капур, их брак продлился с 2003 по 2016 год, они завели двоих детей. В 2017 году он женился в третий раз на модели Прии Сачдев, от которой у него есть сын.

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