Канье Уэст пришел на заседание по делу Пи Дидди

Рэпер сказал журналистам, что хочет поддержать Шона Комбса. Он надел белый костюм — скорее всего, это отсылка к «белым вечеринкам» Пи Дидди. Когда исполнитель входил в здание, прохожие кричали: «Спасибо, Канье». Уэст попытался пройти в зал, где проходил судебный процесс. Музыканту сказали, что его нет в утвержденном списке приглашенных на этот день. Он отправился в другой зал, где смог посмотреть заседание на экране. Журналисты сообщили, что спустя 40 минут музыкант решил уйти. Кристиан Комбс, один из сыновей Пи Дидди, сопровождал Уэста во время его визита.