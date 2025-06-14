Канье Уэст пришел на заседание по делу Пи Дидди

Канье Уэст появился на слушании по делу Пи Дидди в федеральном суде Манхэттена. Об этом сообщило издание NBC News.
Рэпер сказал журналистам, что хочет поддержать Шона Комбса. Он надел белый костюм — скорее всего, это отсылка к «белым вечеринкам» Пи Дидди. Когда исполнитель входил в здание, прохожие кричали: «Спасибо, Канье». Уэст попытался пройти в зал, где проходил судебный процесс. Музыканту сказали, что его нет в утвержденном списке приглашенных на этот день. Он отправился в другой зал, где смог посмотреть заседание на экране. Журналисты сообщили, что спустя 40 минут музыкант решил уйти. Кристиан Комбс, один из сыновей Пи Дидди, сопровождал Уэста во время его визита.
Музыкальный продюсер Пи Дидди обвиняется в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве, принуждении к незаконному труду и других преступлениях. Показания успели дать бывшая девушка Дидди Кэсси, ее родственники, а также бывшие помощники рэпера и бизнесмена, экзотический танцор по прозвищу Каратель, артист Кид Кади и другие люди, работавшие с Дидди. О том, что говорят о Дидди на суде, можно прочитать в материале «Афиши Daily».
В начале июня на аукцион выставили одежду рэпера и музыкального продюсера Пи Дидди, которую тот носил в фильме «Бал монстров». В фильме он играл заключенного тюрьмы Лоренса Масгроува.