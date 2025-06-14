Ученые вырастили миниатюрные человеческие сердца в эмбрионах свиньи

Для эксперимента исследователи создали химеру (смесь человека и животного). Внутри такого эмбриона можно выращивать человеческие клетки и создать животных с органами, пригодными для пересадки человеку. Эти опыты могут помочь в борьбе с глобальным дефицитом донорских органов.