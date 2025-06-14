Ученые вырастили миниатюрные человеческие сердца в эмбрионах свиньи

Китайским ученым удалось вырастить крошечные, но функциональные человеческие сердца внутри зародышей свиней. О результатах своего проекта они рассказали на ежегодном собрании Международного общества по исследованию стволовых клеток, об этом пишет журнал Nature.
Для эксперимента исследователи создали химеру (смесь человека и животного). Внутри такого эмбриона можно выращивать человеческие клетки и создать животных с органами, пригодными для пересадки человеку. Эти опыты могут помочь в борьбе с глобальным дефицитом донорских органов.
Свиньи выбраны из‑за анатомического сходства их органов с человеческими, пояснил руководитель исследования Лай Лянсюэ из Китайской академии наук. Ранее его команда уже выращивала в свиных эмбрионах человеческие почки, способные существовать до месяца.
Методика эксперимента включает три ключевых этапа. Сначала в лабораторных условиях у свиного эмбриона целенаправленно отключают гены, ответственные за развитие сердца.
Затем в него вводят предварительно модифицированные человеческие стволовые клетки. Эти клетки обладают усиленными свойствами выживания и роста.
Когда гибридный эмбрион достигает стадии морулы, представляющей собой шар из примерно двенадцати клеток, его пересаживают в суррогатную свиноматку для дальнейшего развития.
В итоге человеческие клетки «перехватывают инициативу», формируя недостающий орган. В текущем эксперименте химеры с человеческими сердцами развивались 21 день.
Технология в будущем может создавать животных с пригодными для трансплантации органами. Однако срок наблюдения пока краток, а долгосрочные этические последствия требуют международного обсуждения.