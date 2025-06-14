Кейт Бекинсейл подала в суд на продюсеров «Черной канарейки» из‑за травмы на съемках

Актриса Кейт Бекинсейл подала в суд на продюсеров «Черной канарейки», пишет Variety. Она утверждает, что получила травму колена на съемочной площадке в Хорватии.
Во время съемок в декабре 2022 года актриса снималась в сцене, в которой другой актер швырял ее об стену. По ее мнению, это должен был исполнять каскадер. «Броски в стену были слишком сильными и опасными. Несмотря на жалобы мисс Бекинсейл, [на съемках] сделали множество дублей этой опасной сцены», — утверждается в иске.
Кейт после этого получила сложный разрыв левого мениска. Она обратилась за медицинской помощью и вернулась к работе в феврале следующего года, чтобы закончить фильм. Бекинсейл утверждает, что даже тогда продюсеры снова заставили ее участвовать в небезопасных экшн-сценах. В иске также говорится, что съемочные дни длились до 15 часов, несмотря на 12-часовое ограничение в контракте. Это подвергало актрису опасности, связанной с переутомлением.
Фильм «Черная канарейка» выпустили в прошлом году на Amazon Prime. Шпионский триллер снял режиссер Пьер Морель по сценарию Мэттью Кеннеди. Кейт Бекинсейл исполнила роль агента ЦРУ, чей муж был похищен террористами.