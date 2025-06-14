Кейт Бекинсейл подала в суд на продюсеров «Черной канарейки» из‑за травмы на съемках

Кейт после этого получила сложный разрыв левого мениска. Она обратилась за медицинской помощью и вернулась к работе в феврале следующего года, чтобы закончить фильм. Бекинсейл утверждает, что даже тогда продюсеры снова заставили ее участвовать в небезопасных экшн-сценах. В иске также говорится, что съемочные дни длились до 15 часов, несмотря на 12-часовое ограничение в контракте. Это подвергало актрису опасности, связанной с переутомлением.