Родители Антона Ельчина посещают его могилу каждый день спустя почти 10 лет после смерти

Родители трагически погибшего актера Антона Ельчина регулярно посещают его могилу. Об этом совладелец кладбища Hollywood Forever в Лос-Анджелесе Тайлер Кэссити рассказал в интервью Variety.
По его словам, Виктор и Ирина Ельчины приходят к памятнику почти каждый день. «Я никогда не видел такого преклонения, как у них», — отметил Кэссити.
Hollywood Forever стало последним пристанищем Ельчина, потому что только здесь разрешили установить бронзовую статую в натуральную величину в его честь. Другие мемориальные парки города отказали семье. Стоимость таких скульптур начинается от 95 тыс. долларов.
Ельчин погиб в июне 2016 года в результате несчастного случая: его придавило между собственным Jeep Grand Cherokee и каменной колонной у дома. Производитель ранее отзывал эту модель автомобиля из‑за неисправной трансмиссии.
До смерти актер успел завершить съемки в «Стартрек: Бесконечность», где вновь сыграл Павла Чехова. В 2019 году вышел документальный фильм «С любовью, Антоша» о его жизни и карьере.
Через месяц после трагедии родители выразили благодарность коллегам и поклонникам: «Спасибо за цветы, подарки, соболезнования и добрые слова… Мы бесконечно благодарны за вашу безграничную любовь. Антон был бы поражен, если узнал, сколько сердец тронул».