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Родители Антона Ельчина посещают его могилу каждый день спустя почти 10 лет после смерти

Фото: Mockingbird Pictures

Родители трагически погибшего актера Антона Ельчина регулярно посещают его могилу. Об этом совладелец кладбища Hollywood Forever в Лос-Анджелесе Тайлер Кэссити рассказал в интервью Variety.

По его словам, Виктор и Ирина Ельчины приходят к памятнику почти каждый день. «Я никогда не видел такого преклонения, как у них», — отметил Кэссити.

Hollywood Forever стало последним пристанищем Ельчина, потому что только здесь разрешили установить бронзовую статую в натуральную величину в его честь. Другие мемориальные парки города отказали семье. Стоимость таких скульптур начинается от 95 тыс. долларов.

Ельчин погиб в июне 2016 года в результате несчастного случая: его придавило между собственным Jeep Grand Cherokee и каменной колонной у дома. Производитель ранее отзывал эту модель автомобиля из‑за неисправной трансмиссии.

До смерти актер успел завершить съемки в «Стартрек: Бесконечность», где вновь сыграл Павла Чехова. В 2019 году вышел документальный фильм «С любовью, Антоша» о его жизни и карьере.

Через месяц после трагедии родители выразили благодарность коллегам и поклонникам: «Спасибо за цветы, подарки, соболезнования и добрые слова… Мы бесконечно благодарны за вашу безграничную любовь. Антон был бы поражен, если узнал, сколько сердец тронул».

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