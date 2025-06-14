Мэттью МакКонахи может сыграть в новом проекте от создателя «Настоящего детектива»

Мэттью МакКонахи ведет переговоры о роли культового сыщика Майка Хаммера в фильме по книгам Микки Спиллейна и Макса Аллана Коллинза. Об этом пишет Deadline.
Картину о детективе разрабатывает студия Skydance. Адаптацией книг занялся создатель сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто. Макс Аллан Коллинз также станет продюсером проекта.
Хаммер — герой цикла «крутых» детективов, стартовавшего в 1947 году с романа «Суд — это я». Общий тираж книг превысил 250 млн экземпляров, что делает серию самым популярным американским триллером в истории. Персонаж вдохновил создателей «Грязного Гарри», Джека Ричера и даже Джеймса Бонда, которого Ян Флеминг называл «британским ответом Хаммеру».
МакКонахи и Пиццолатто не раз обсуждали совместный проект после успеха первого сезона «Настоящего детектива» (номинации на «Эмми»). Ходили слухи о возможном воссоединении с Вуди Харрельсоном, но сейчас фокус сместился на фильм о Хаммере. Ожидается, что Skydance пригласит именитого режиссера.
Для МакКонахи это может стать возвращением в игровое кино после «Джентльменов» (2019). В 2025 году актера ждет насыщенный график: триллер Apple «Потерянный автобус» Пола Гринграсса (тизер набрал вирусную популярность), сериал Skydance «Братья» с Харрельсоном и криминальная драма «Соперники Амайи Кинга».
Пиццолатто недавно дебютировал как режиссер с фильмом «Вальс Изи», а также разрабатывает проекты для Skydance и Netflix. Постановщик также хотел бы снять еще один сезон с героями Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсона.