Райан Рейнольдс снимет мультфильм «Я ем какашки»
Родители Антона Ельчина посещают его могилу каждый день спустя почти 10 лет после смерти
Кейт Бекинсейл подала в суд на продюсеров «Черной канарейки» из‑за травмы на съемках
Offset не смог прилететь на концерт в Москву
Гэри Олдман и Дэвид Бекхэм стали рыцарями Британской империи
В России стартовал челлендж в поддержку донорского движения
РКН нашел пропаганду ЛГБТ* в сериале «Одни из нас»
Pixar анонсировала мультфильм о коте из Венеции Gatto
«Я хочу положить конец играм»: вышел финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»
Итальянский подросток станет первым святым XXI века
Российских артистов, оказавшихся в Иране, эвакуируют в Азербайджан
Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за год
Папа римский появился в бейсболке команды White Sox
Основатель компании, которая продает Labubu, вошел в десятку самых богатых китайцев
Дакота Джонсон: «В Голливуде царит хаос из‑за ремейков»
Дэвид Харбор устал от роли в «Очень странных делах»: «Сказал себе, что хватит»
Сенат Франции поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды
Deloitte выделит сотрудникам субсидию на покупку LEGO
«Ну и как у вас дела в офисе?»: вышел тизер третьего сезона «Дипломатки»
«Лучший друг мужчины»: фанаты и активисты раскритиковали Сабрину Карпентер за шовинистскую обложку
Ученые открыли предка тираннозавра
«Космические яйца-2» выйдут в 2027 году, уже есть тизер
Дональд Трамп услышал трек Надежды Кадышевой на турнире UFC
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из‑за предстоящего ливня
Konami анонсировала ремейк оригинальной Silent Hill 1999 года
Okko объявил о партнерстве с киберспортсменами Team Spirit
Молодой казахстанец снял перепалку в автобусе и стал лицом ведущего мирового модельного агентства
Би-би-си выпустит мультфильм по мотивам сериала «Доктор Кто»

Мэттью МакКонахи может сыграть в новом проекте от создателя «Настоящего детектива»

Фото: GRAHAM BARTHOLOMEW/Aviron Pictures

Мэттью МакКонахи ведет переговоры о роли культового сыщика Майка Хаммера в фильме по книгам Микки Спиллейна и Макса Аллана Коллинза. Об этом пишет Deadline.

Картину о детективе разрабатывает студия Skydance. Адаптацией книг занялся создатель сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто. Макс Аллан Коллинз также станет продюсером проекта.

Хаммер — герой цикла «крутых» детективов, стартовавшего в 1947 году с романа «Суд — это я». Общий тираж книг превысил 250 млн экземпляров, что делает серию самым популярным американским триллером в истории. Персонаж вдохновил создателей «Грязного Гарри», Джека Ричера и даже Джеймса Бонда, которого Ян Флеминг называл «британским ответом Хаммеру».

МакКонахи и Пиццолатто не раз обсуждали совместный проект после успеха первого сезона «Настоящего детектива» (номинации на «Эмми»). Ходили слухи о возможном воссоединении с Вуди Харрельсоном, но сейчас фокус сместился на фильм о Хаммере. Ожидается, что Skydance пригласит именитого режиссера.

Для МакКонахи это может стать возвращением в игровое кино после «Джентльменов» (2019). В 2025 году актера ждет насыщенный график: триллер Apple «Потерянный автобус» Пола Гринграсса (тизер набрал вирусную популярность), сериал Skydance «Братья» с Харрельсоном и криминальная драма «Соперники Амайи Кинга».

Пиццолатто недавно дебютировал как режиссер с фильмом «Вальс Изи», а также разрабатывает проекты для Skydance и Netflix. Постановщик также хотел бы снять еще один сезон с героями Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсона.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами