Offset не смог прилететь на концерт в Москву

Американский рэпер Offset не выступит в Москве. Об этом сообщили организаторы его приезда в Россию, агентство SAY Agency. По их словам, это связано с конфликтом между Ираном и Израилем.
«Мне очень жаль, но из‑за отмен рейсов я не смогу принять участие в шоу. Чувствую себя безумно. Я так хотел выступить в Москве. Я хочу вас увидеть позже», — сказал Offset в обращении к фанатам.
В SAY Agency отметили, что пытались сделать все возможное, чтобы артисты добрались в полном составе. «Конечно, Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump ждут своих поклонников 14 июня, они готовы выступать и готовятся к сегодняшней встрече с российской публикой», — написали на странице агентства во «ВКонтакте». Возврат билетов будет доступен по месту приобретения с 16 июня до 30 июня 2025 года.
Концерт Offset в Москве переносили два раза по просьбе артиста. Выступление должно было состояться 14 июня.