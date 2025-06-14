Offset не смог прилететь на концерт в Москву

В SAY Agency отметили, что пытались сделать все возможное, чтобы артисты добрались в полном составе. «Конечно, Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump ждут своих поклонников 14 июня, они готовы выступать и готовятся к сегодняшней встрече с российской публикой», — написали на странице агентства во «ВКонтакте». Возврат билетов будет доступен по месту приобретения с 16 июня до 30 июня 2025 года.