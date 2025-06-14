Гэри Олдман и Дэвид Бекхэм стали рыцарями Британской империи

Бекхэм был награжден за заслуги в спорте и благотворительности, в частности за сотрудничество с UNICEF и Malaria No More. Звание стало возможным после того, как в 2021 году его финансы были признаны чистыми, — ранее в 2014 году его кандидатуру заблокировали из‑за расследования по уклонению от налогов. В 2023 году футболист стал офицером Британской империи.