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Гэри Олдман и Дэвид Бекхэм стали рыцарями Британской империи

Фото: из соцсетей Дэвида Бекхэма/Apple

Футболист Дэвид Бекхэм, актер Гэри Олдман и солист The Who Роджер Долтри получили рыцарские звания ко дню рождения короля Великобритании Карла. Об этом пишет The Guardian.

Бекхэм был награжден за заслуги в спорте и благотворительности, в частности за сотрудничество с UNICEF и Malaria No More. Звание стало возможным после того, как в 2021 году его финансы были признаны чистыми, — ранее в 2014 году его кандидатуру заблокировали из‑за расследования по уклонению от налогов. В 2023 году футболист стал офицером Британской империи.

«Мои родители и их родители были гордыми патриотами Великобритании. В детстве я даже не мог представить, что буду удостоен такой чести. Также честью и исполнением мечты для меня было играть за национальную сборную и выводить ее на поле в качестве капитана», — отметил сэр Дэвид.

Олдмэн удостоен звания за заслуги в драматическом искусстве, в их числе — роли Сириуса Блэка в «Гарри Поттере и узнике Азкабана» и премия «Оскар» за роль Черчилля в байопике «Темные времена».

«Я в шоке, у меня нет слов. Меня наполняет неописуемое смирение и гордость от того, что я вошел в длинную череду выдающихся актеров, художников и других обладателей этого титула. Для меня одновременно восхитительно, почетно и лестно встать с ними в одном ряду», — поделился сэр Гэри.

Основателя The Who Роджера Долтри отметили не только за музыкальный вклад, но и за благотворительную деятельность. С начала 2000-х он помогает фонду борьбы с раком у подростков и даже организовал серию концертов в его поддержку.

«Я испытываю смешанные эмоции. Для меня великая честь принять эту награду, особенно за работу с фондом. Я принимаю ее от лица всех сотрудников фонда, ведь именно они настоящие герои, даже если чаще всего остаются в тени», — сказал сэр Роджер.

Кроме них награды и ордена получили еще 1200 деятелей, среди них актриса Элейн Пейдж, писательница Пэт Баркер, экс-министр обороны Пенни Мордонт, ведущие шоу «Танцы со звездами» Тесс Дейли и Клаудия Уинклман, а также юные дартсмены Люк Литтлер и Люк Хамфри.

11-летняя Кармела Чиллери-Уотсон из Борнмута стала самым юным кавалером Ордена Британской империи в истории. Девочка с редкой формой мышечной дистрофии (L-CMD, 1 случай на миллион человек) отмечена за сбор средств для Muscular Dystrophy UK.

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