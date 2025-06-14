РКН нашел пропаганду ЛГБТ* в сериале «Одни из нас»

Роскомнадзор выявил пропаганду ЛГБТ в американском сериале «Одни из нас». Об этом представители ведомства сообщили «Известиям».
«Роскомнадзор выявил в сериале „Одни из нас“ информацию, распространение которой на территории РФ запрещено (пропаганда ЛГБТ)», — заявило ведомство.
Что именно обнаружили эксперты службы, не сообщается.
Сериал HBO «Одни из нас» адаптирует сюжет одноименной игры студии Naughty Dog. Ее сюжет разворачивается в США, разрушенных пандемией грибковой инфекции и нашествием кровожадных зомби. Главный герой Джоэл берет на себя задачу доставить иммунную к вирусу девочку Элли врачам для разработки лекарства.
Одна из наиболее спорных серий первого сезона посвящена Биллу и Фрэнку, которых вместе свела необходимость выжить. Из соседей мужчины становятся партнерами и умирают в один день.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.