Райан Рейнольдс снимет мультфильм «Я ем какашки»

Сюжет вращается вокруг жука-навозника Дагги. Вместе с родителями он переезжает в новый город и поступает в школу. Жук пытается встроиться в общество насекомых-подростков и стыдится своей природы и рациона. Однако когда в городе таинственно исчезают другие жители, Дагги и его сородичи понимают: их особенности могут быть суперсилами.