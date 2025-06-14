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Райан Рейнольдс снимет мультфильм «Я ем какашки»

Обложка: Roaring Brook Press

Студия Paramount Animation и компания Райана Рейнольдса работают над экранизацией популярной детской книги Марка Петта «Я ем какашки: История жука-навозника». Об этом узнало издание Deadline.

Сюжет вращается вокруг жука-навозника Дагги. Вместе с родителями он переезжает в новый город и поступает в школу. Жук пытается встроиться в общество насекомых-подростков и стыдится своей природы и рациона. Однако когда в городе таинственно исчезают другие жители, Дагги и его сородичи понимают: их особенности могут быть суперсилами.

В синопсисе книги сказано, что эта история о необходимости быть добрым и противостоять травле, отстаивать свои убеждения и поддерживать друзей, о гордости за свое происхождение и культуру, а также о принятии многообразия культур. Кроме того, роман содержит научные факты о насекомых.

Адаптацией сценария займется режиссер «Истории игрушек 4» Джош Кули, он же заняться постановкой. Музыку напишут Бендж Пасек и Джастин Пол, создавшие песни для «Ла-Ла Ленда» и «Величайшего шоумена». Райан Рейндольдс станет продюсером проекта через компанию Maximum Effort.

Дату релиза и актерский состав пока не сообщают.

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