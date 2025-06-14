Pixar анонсировала мультфильм о коте из Венеции Gatto

Gatto расскажет историю о черном коте Неро. Герой живет в Венеции, страдает от суеверий местных жителей, музыкально одарен и не умеет плавать. В то же время, он серьезно задолжал местному кошачьему «авторитету». Его жизнь меняет встреча с уличной художницей Майей, которая против его воли берёт его к себе. Их странный союз поможет Неро обрести цель — если тёмная сторона Венеции не помешает.