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Pixar анонсировала мультфильм о коте из Венеции Gatto

Кадр: Pixar

Pixar работает над мультфильмом Gatto от режиссера «Луки». Такой анонс анимационная студия сделала на фестивале в Анси.

Gatto расскажет историю о черном коте Неро. Герой живет в Венеции, страдает от суеверий местных жителей, музыкально одарен и не умеет плавать. В то же время, он серьезно задолжал местному кошачьему «авторитету». Его жизнь меняет встреча с уличной художницей Майей, которая против его воли берёт его к себе. Их странный союз поможет Неро обрести цель — если тёмная сторона Венеции не помешает.

Над проектом работает команда «Луки» и режиссер Энрико Касароза. Новая лента будет значительно отличаться от других работ студии благодаря уникальному визуальному стилю, который сочетает ручную 2D-рисовку и CGI-анимацию. Привычной глянцевой компьютерной графики в нем не будет.

Кроме того, на фестивале показали 2 минуты «Истории игрушек 5», релиз которой ожидается летом 2026 года. Короткий ролик подтвердил возвращение Тома Хэнкса, Тима Аллена и Джоан Кьюсак к ролям Вуди, Базза и Джесси, а также представляет антагониста фильма — планшет 8-летней девочки. Презентация отметила 30-летие франшизы, анонс первого фильма которой также случился в Анси в 1995 году.

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