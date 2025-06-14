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«Я хочу положить конец играм»: вышел финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»

Фото: No Ju-han/Netflix

Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара». Последние серии корейского хита выйдут на платформе 27 июня.

В видео Ги-хун вспоминает о прошедших играх и погибших друзьях, чувствует вину за их смерть и собственный провал. Однако Кым-джа напоминает ему: «Ты не можешь предотвратить плохое в этих играх. Но я всё ещё верю, что ты здесь, чтобы спасти нас»

Трейлер также раскрывает сцены с VIP-персонами, смертельный бой охранников в лифте и кульминацию: Ги-хун в смокинге готовится к ужину с Фронтменом, в то время как неизвестный участник шнурует ботинки перед финальной «Игрой в кальмара».

Второй сезон завершился крахом плана Ги-хуна. Он считает мёртвыми двух ближайших союзников, включая О Ён Иля (Ли Бён Хон), который на самом деле — замаскировавшийся игроком Фронтмен. Герой в самой низкой точке, но, судя по трейлеру, вновь дойдёт до финала.

«Игра в кальмара» остается самым популярным сериалом в истории Netflix. Второй сезон занимает четвертую строчку в общем топе по просмотрам.

Тем временем продюсер проекта уже задумался над спин-оффом. Он хотел бы рассказать, что происходило с героями драмы между первым и вторым сезонами.

Кроме того, в работе находится американская адаптация сериала, еб занялся Дэвид Финчер.

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