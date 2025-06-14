«Я хочу положить конец играм»: вышел финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»

В видео Ги-хун вспоминает о прошедших играх и погибших друзьях, чувствует вину за их смерть и собственный провал. Однако Кым-джа напоминает ему: «Ты не можешь предотвратить плохое в этих играх. Но я всё ещё верю, что ты здесь, чтобы спасти нас»