Итальянский подросток станет первым святым XXI века

CNN отмечает, что для канонизации необходимо свидетельства как минимум о два чудесах, совершенных человеком. Считается, что мальчик из Бразилии, который не мог есть из‑за врожденной аномалии, исцелился после того, как его мать стала молиться Акустису. Кроме того, подросток якобы исцелил девочку из Коста-Рики, которая упала с велосипеда во Флоренции и получила травму головы. Ее мать рассказала, что молилась у могилы Акустиса.