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Итальянский подросток станет первым святым XXI века

Фото: Catholic Church England and Wales/Flickr

Папа римский Лев XIV объявил, что 7 сентября этого года состоится канонизация подростка из Италии Карло Акутиса, который умер в 2006 году. Об этом сообщает CNN.

На момент смерти мальчику было 15 лет. При жизни Акустис создал сайт, на котором публиковались рассказы о христианских чудесах. Акустис получил прозвище «божьего инфлюенсера». Его часто изображают в джинсах и кроссовках.

CNN отмечает, что для канонизации необходимо свидетельства как минимум о два чудесах, совершенных человеком. Считается, что мальчик из Бразилии, который не мог есть из‑за врожденной аномалии, исцелился после того, как его мать стала молиться Акустису. Кроме того, подросток якобы исцелил девочку из Коста-Рики, которая упала с велосипеда во Флоренции и получила травму головы. Ее мать рассказала, что молилась у могилы Акустиса.

Канонизация мальчика, как пишет CNN, связана с недавними опросами в Великобритании и Соединенных Штатах, которые показывают рост интереса к католицизму среди поколения Z. Церемония пройдет на площади Святого Петра в Ватикане. Вместе с Акустисом также канонизируют Пьера Джорджо Фрассатти, который умер в 1925 году в возрасте 25 лет.

Недавно папа римский появился в бейсболке спортивной команды из Чикаго White Sox. Он провел выступление в таком виде и встретился с парой молодоженов.

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