Российских артистов, оказавшихся в Иране, эвакуируют в Азербайджан

В Иране сейчас продолжаются съемки сериала, основанного на повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». На них в том числе находится режиссер Федор Бондарчук. Он подтвердил «Фонтанке», что съемочную группу успели вывезти. Когда это произошло — неизвестно. По его словам, у команды «все в порядке». Продюсер сериала Тимур Джайфаров рассказал изданию «Подъем», что у них «все шикарно».