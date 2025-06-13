Российских артистов, оказавшихся в Иране, эвакуируют в Азербайджан

Из Ирана в ближайшие дни эвакуируют 51 участников коллектива Большого симфонического оркестра имени П. Чайковского, а также около 90 российских актеров и творческих деятелей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Азербайджана.
«Кризисная ситуация, возникшая в Иране, привела к эвакуации граждан некоторых стран. Наша страна оказывает поддержку в осуществлении эвакуаций», — говорится в сообщении. Накануне в Дагестан из гастролей вернулся Государственный академический ансамбль танца «Лезгинка».
В Иране сейчас продолжаются съемки сериала, основанного на повести Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». На них в том числе находится режиссер Федор Бондарчук. Он подтвердил «Фонтанке», что съемочную группу успели вывезти. Когда это произошло — неизвестно. По его словам, у команды «все в порядке». Продюсер сериала Тимур Джайфаров рассказал изданию «Подъем», что у них «все шикарно».
«Знаю, что у наших ребят все нормально, но не могу не волноваться. Жду возвращения!» — написал в своем телеграм-канале актер Сергей Безруков, который также играет в сериале «Трудно быть богом». 11 июня съемочную группу россиян посетила министр культуры Ольга Любимова, которая проводила встречу с главой Организации исламской культуры и связей Мохаммадом Мехди Иманипуром.
Ночью 13 июня Израиль объявил о начале военной операции, направленной против иранской ядерной программы. В ходе операции израильские ВВС использовали более 200 самолетов и атаковали более 100 целей на территории Ирана, говорится в сообщении ЦАХАЛ.