Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за год

«Это связано с более дружественной визовой политикой», — сказала заместитель директора управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан. Она отметила, что городские власти намерены улучшить все сервисы по приему туристов из Москвы и России в целом. «У нас есть не только Запретный город, площадь Тяньаньмэнь и всем известная Великая Китайская стена. Мы также хотели бы представить российским туристам еще 10 маршрутов, очень интересных», — добавила Чжэн Фан.