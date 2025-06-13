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Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за год

Фото: Ling Tang/Unsplash

Туристический поток из Москвы в Пекин вырос на 83% за первые пять месяцев 2025 года по сравнению с таким же периодом 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Это связано с более дружественной визовой политикой», — сказала заместитель директора управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан. Она отметила, что городские власти намерены улучшить все сервисы по приему туристов из Москвы и России в целом. «У нас есть не только Запретный город, площадь Тяньаньмэнь и всем известная Великая Китайская стена. Мы также хотели бы представить российским туристам еще 10 маршрутов, очень интересных», — добавила Чжэн Фан.

Как отметил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов, сейчас более 130 рейсов связывают Москву с различными городами Китая. «Уверен, озвученные цифры по росту турпотока из Москвы в Пекин будут и дальше продолжать расти», — добавил он.

В Китае стали популярны услуги брачных агентств по поиску невест из России. Среди китайцев распространяется мнение, что российские женщины не требуют свадебных подарков и менее эмансипированны.

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