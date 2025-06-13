Папа римский появился в бейсболке команды White Sox

Новый папа римский ранее рассказывал, что выбор имени Лев связан с развитием искусственного интеллекта. Имя Лев отсылает к понтифику Льву XII, который возглавлял Римско-католическую церковь на заре промышленной революции. «В наши дни Церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на еще одну промышленную революцию и на разработки в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда», — считает Лев XIV.