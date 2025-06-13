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Папа римский появился в бейсболке команды White Sox

Фото: Maria Grazia Picciarella/Getty Images

Папа римский Лев XIV во время выступления в Ватикане надел бейсболку американской команды White Sox, пишет CNN.

Chicago White Sox — американский профессиональный бейсбольный клуб, базирующийся в городе Чикаго, в котором родился понтифик. Он также встретился в таком виде с парой молодоженов, нарушив как традиционные религиозные правила, так и правила свадебной одежды.
Известно, что Роберт Прево (так звали папу римского до избрания понтификом) посещал одно из соревнований по бейсболу Мировой серии 2005 года, в котором White Sox обыграли Houston Astros.

Новый папа римский ранее рассказывал, что выбор имени Лев связан с развитием искусственного интеллекта. Имя Лев отсылает к понтифику Льву XII, который возглавлял Римско-католическую церковь на заре промышленной революции. «В наши дни Церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на еще одну промышленную революцию и на разработки в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда», — считает Лев XIV.

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