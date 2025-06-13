Основатель компании, которая продает Labubu, вошел в десятку самых богатых китайцев

Цена акций Pop Mart выросла с 34 до 270 долларов, а состояние бизнесмена достигло 22,7 млрд долларов. Ван Нин оказался самым молодым миллиардером страны: сейчас ему 38 лет. В настоящее время Pop Mart управляет более чем 500 магазинами по всему миру и 100 представительствами за рубежом. «Редко случается, чтобы объект, связанный с комиксами или игрушками, преодолел культурную преграду и был принят как азиатскими культурами, так и ведущими западными поп-звездами», — считает аналитик Deutsche Bank Джесси Сюй.