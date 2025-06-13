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Основатель компании, которая продает Labubu, вошел в десятку самых богатых китайцев

Фото: VCG/Getty Images

Предприниматель Ван Нин, который основал компанию Pop Mart, стал одним из десяти самых богатых людей в Китае из‑за популярности игрушек Labubu. Об этом пишет Forbes.

Цена акций Pop Mart выросла с 34 до 270 долларов, а состояние бизнесмена достигло 22,7 млрд долларов. Ван Нин оказался самым молодым миллиардером страны: сейчас ему 38 лет. В настоящее время Pop Mart управляет более чем 500 магазинами по всему миру и 100 представительствами за рубежом. «Редко случается, чтобы объект, связанный с комиксами или игрушками, преодолел культурную преграду и был принят как азиатскими культурами, так и ведущими западными поп-звездами», — считает аналитик Deutsche Bank Джесси Сюй.

Labubu — это брелок в форме магического существа. Персонаж придумал гонконгский художник Касин Люн, когда в 2015 году китайская компания Pop Mart пригласила его для коллаборации. Игрушка стала новым трендом этой весной. На Wildberries за первые две недели мая объем продаж Labubu превысил 2,5 млн руб. «Афиша Daily» рассказывала, откуда взялся хайп и чем можно обвесить сумку кроме Labubu.

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