Сенат Франции поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды

Администрация Петербурга разрешила блогеру и его подписчикам покричать с моста
Дакота Джонсон: «В Голливуде царит хаос из‑за ремейков»
Дэвид Харбор устал от роли в «Очень странных делах»: «Сказал себе, что хватит»
Deloitte выделит сотрудникам субсидию на покупку LEGO
«Ну и как у вас дела в офисе?»: вышел тизер третьего сезона «Дипломатки»
«Лучший друг мужчины»: фанаты и активисты раскритиковали Сабрину Карпентер за шовинистскую обложку
Ученые открыли предка тираннозавра
«Космические яйца-2» выйдут в 2027 году, уже есть тизер
Дональд Трамп услышал трек Надежды Кадышевой на турнире UFC
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из‑за предстоящего ливня
Konami анонсировала ремейк оригинальной Silent Hill 1999 года
Okko объявил о партнерстве с киберспортсменами Team Spirit
Молодой казахстанец снял перепалку в автобусе и стал лицом ведущего мирового модельного агентства
Би-би-си выпустит мультфильм по мотивам сериала «Доктор Кто»
Умер солист индастриал-группы Nitzer Ebb Дуглас МакКарти
В Индии разбился пассажирский самолет. В полиции полагают, что погибли все 242 человека на борту
Фанатка BTS пыталась проникнуть в дом Чонгука. Ее задержали
Исследование: езда на велосипеде снижает риск развития деменции и слабоумия на 40%
Вышел новый трейлер фильма «Долина Эхо» с Джулианной Мур и Сидни Суини
В Романовском переулке нашли печать времен Ивана III
Уиллем Дефо рассматривается на главную роль в новой экранизации «Рождественской песни»
71-летняя китаянка взяла бронзу на соревнованиях фитнес-моделей
Киты пытаются пообщаться с людьми с помощью пузырей, считают ученые
В США спасли 101 собаку с «фабрики щенков»
Сражение с огнедышащим монстром в финальном трейлере «Супермена» Джеймса Ганна
Пассажиры рейса авиакомпании Condor провели 32 часа в пути, чтобы вернуться в место вылета
Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании
Тилль Линдеманн опубликовал клип — посвящение Дэвиду Линчу. В нем снялась Полина Ауг

Сенат Франции поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды

Фото: Fujiphilm/Unsplash

Сенат Франции поддержал законопроект, который регулирует влияние индустрии быстрой моды на экологию. Об этом сообщает France 24. Речь идет, например, об азиатских маркетплейсах Shein или Temu.

Нижняя палата Национального собрания приняла проект в марте 2024 года. Сейчас сенат одобрил его 337 голосами за и только одним голосом против. Ожидается, что объединенный комитет сенаторов и депутатов соберется в сентябре для окончательного рассмотрения. «Это важный шаг в борьбе с экономическим и экологическим воздействием быстрой моды и мощный сигнал для предприятий и потребителей», — заявила министр по экологическим вопросам Аньес Панье-Рунаше.

Законопроект вводит более строгие санкции в отношении компаний, занимающихся быстрой модой, путем оценки их экологических коммуникаций. Компании, которые наберут самые низкие баллы, будут облагаться налогом в размере до 5 евро за продукт. К 2030 году налог повысят до 10 евро. Взыскания не могут превышать 50% от цены оригинального товара.

Власти также хотят ввести запрет рекламы для таких товаров и санкции для инфлюэнсеров, которые их продвигают. Сенаторы планируют не распространять закон на французские и европейские бренды: Zara, H&M, Kiabi и другие.

По данным государственного агентства по охране окружающей среды, ежегодно на французский рынок поступает около 48 предметов одежды на человека из сегмента быстрой моды. Каждую секунду в стране выбрасывается 35 предметов одежды.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами