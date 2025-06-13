Сенат Франции поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды

Нижняя палата Национального собрания приняла проект в марте 2024 года. Сейчас сенат одобрил его 337 голосами за и только одним голосом против. Ожидается, что объединенный комитет сенаторов и депутатов соберется в сентябре для окончательного рассмотрения. «Это важный шаг в борьбе с экономическим и экологическим воздействием быстрой моды и мощный сигнал для предприятий и потребителей», — заявила министр по экологическим вопросам Аньес Панье-Рунаше.