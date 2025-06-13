Сенат Франции поддержал законопроект об ограничениях для индустрии быстрой моды

Сенат Франции поддержал законопроект, который регулирует влияние индустрии быстрой моды на экологию. Об этом сообщает France 24. Речь идет, например, об азиатских маркетплейсах Shein или Temu.
Нижняя палата Национального собрания приняла проект в марте 2024 года. Сейчас сенат одобрил его 337 голосами за и только одним голосом против. Ожидается, что объединенный комитет сенаторов и депутатов соберется в сентябре для окончательного рассмотрения. «Это важный шаг в борьбе с экономическим и экологическим воздействием быстрой моды и мощный сигнал для предприятий и потребителей», — заявила министр по экологическим вопросам Аньес Панье-Рунаше.
Законопроект вводит более строгие санкции в отношении компаний, занимающихся быстрой модой, путем оценки их экологических коммуникаций. Компании, которые наберут самые низкие баллы, будут облагаться налогом в размере до 5 евро за продукт. К 2030 году налог повысят до 10 евро. Взыскания не могут превышать 50% от цены оригинального товара.
Власти также хотят ввести запрет рекламы для таких товаров и санкции для инфлюэнсеров, которые их продвигают. Сенаторы планируют не распространять закон на французские и европейские бренды: Zara, H&M, Kiabi и другие.
По данным государственного агентства по охране окружающей среды, ежегодно на французский рынок поступает около 48 предметов одежды на человека из сегмента быстрой моды. Каждую секунду в стране выбрасывается 35 предметов одежды.