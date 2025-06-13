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Дакота Джонсон: «В Голливуде царит хаос из‑за ремейков»

Фото: A24

Голливудские студии превратили индустрию в хаос из‑за упорного желания студий переснимать одно и то же, считает актриса Дакота Джонсон. Такое мнение она выразила в беседе в шоу «Hot Ones».

«Творческие решения принимают комитеты, а не художники. Часто за них голосуют люди, которые даже не смотрят кино и ничего о нем не знают», — отметила звезда «Материалистки».

Джонсон обратила внимание на парадокс в индустрии: «Когда что‑то становится хитом, студии хотят повторить успех и делают ремейки. Но зрителям нужно свежее! Люди жаждут нового: эмоций, идей, образов. И все это создает хаос».

Ранее актриса, сыгравшая главную роль в «Мадам Паутине», говорила нечто похожее о провале картины. По ее словам, в киноиндустрии многие креативные решения принимают люди без воображения, а лента претерпела множество изменений и отошла от первоначальной идеи, сделав Джонсон заложницей обстоятельств.

«Сейчас происходит так, что множество творческих решений принимаются комитетом или людьми, у которых вообще нет никакого творческого чутья. И в таких условиях очень трудно создать что‑то по-настоящему художественное или хотя бы просто развлекательное», — говорила она.

Новая картина с участием Дакоты Джонсон выйдет в российский прокат. «Материалистку» с Крисом Эвансом и Педро Паскалем начнут показывать в отечественных кинотеатрах с 19 июня.

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