Deloitte выделит сотрудникам субсидию на покупку LEGO

Один из сотрудников Deloitte сказал Business Insider, что в компании рассматривают субсидию как знак признательности со стороны начальства. «Это имеет огромное значение! Лично мне нравится думать, на что могу потратить следующую субсидию», — пояснил он. Не все в компании положительно относятся к программе субсидирования. Один из сотрудников Deloitte в США сказал журналистам, что «она предоставляется только из‑за того, что эта работа отстойная».