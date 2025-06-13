Deloitte выделит сотрудникам субсидию на покупку LEGO

Консалтинговая компания Deloitte разрешила сотрудникам ежегодно тратить до 1000 долларов на товары, способствующие физическому, психическому и финансовому благополучию, пишет Business Insider.
С 1 июня 2025 года в перечень таких товаров вошли спортивные абонементы, эргономичная мебель, игровые приставки, кухонная техника и головоломки. Среди новинок — наборы LEGO и пазлы. Программа распространяется на штатных сотрудников и не охватывает стажеров, контрактников и сотрудников в отпуске.
Как отмечает Business Insider, cамый дорогой набор LEGO — коллекционная серия Star Wars Ultimate Millennium Falcon — стоит 850 долларов, поэтому у сотрудников Deloitte остается небольшая сумма, которую они могут потратить на что‑то другое, например, уроки фехтования или подушки для шеи.
Один из сотрудников Deloitte сказал Business Insider, что в компании рассматривают субсидию как знак признательности со стороны начальства. «Это имеет огромное значение! Лично мне нравится думать, на что могу потратить следующую субсидию», — пояснил он. Не все в компании положительно относятся к программе субсидирования. Один из сотрудников Deloitte в США сказал журналистам, что «она предоставляется только из‑за того, что эта работа отстойная».