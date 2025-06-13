Дэвид Харбор устал от роли в «Очень странных делах»: «Сказал себе, что хватит»

Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор рад, что сериал подошел к концу, ведь он устал от роли полицейского Хоппера. Об этом он рассказал в беседе с партнершей по «Черной вдове» Скарлетт Йоханссон для журнала Interview.
«В начале я обожал проект. Коллеги предупреждали, что к третьему сезону я захочу на стенку лезть, а я не верил. И они оказались правы», — отметил актер.
«Я думал: „Сколько еще можно рассказывать эту историю?“ Я играл одни и те же ноты, а внутри зрела мысль, что пора рисковать и показывать то, чего во мне не видели. И вот спустя 10 лет я сказал себе, что хватит», — добавил исполнитель роли Хоппера.
Харбор не скрывал усталости от роли в последние годы. В 2023-м он заявил The Insider о планах полностью перейти в кино после финала сериала. Недавно актер вернулся к образу Красного Стража в «Громовержцах*» Marvel и готовится к работе в «Мстителях: Судный день», а также снимается в сиквеле экшн-комедии «Жестокая ночь».
«Я хочу сниматься в оригинальном кино для большого экрана. Я оказался в забавной ситуации: 10 лет назад агент предупреждала меня, что мне не стоит так привязываться к сериалу. А я не слушал, шоу же было классным, и персонаж тоже. Но теперь я не хочу навсегда остаться „парнем из сериала“», — вспомнил артист.
«Вспомните Джорджа Клуни: сначала его звали актером из „Скорой“, а теперь он Клуни. Но это тонкий момент: я бесконечно благодарен зрителям, но пора вылетать из гнезда. Не хочу, чтобы через 20 лет люди на улицах звали меня Хоппером каждые пять минут», — подчеркнул Харбор.
Финальный сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix в трех частях 26 ноября, 25 и 31 декабря 2025 года. Кроме того, его историю продолжит анимационный сериал.