Дэвид Харбор устал от роли в «Очень странных делах»: «Сказал себе, что хватит»

«Я хочу сниматься в оригинальном кино для большого экрана. Я оказался в забавной ситуации: 10 лет назад агент предупреждала меня, что мне не стоит так привязываться к сериалу. А я не слушал, шоу же было классным, и персонаж тоже. Но теперь я не хочу навсегда остаться „парнем из сериала“», — вспомнил артист.