«Ну и как у вас дела в офисе?»: вышел тизер третьего сезона «Дипломатки»

Netflix опубликовал тизер третьего сезона «Дипломатки». Новые серии политического триллера выйдут этой осенью.
В продолжении посол США Кейт Уайлер нацелится на пост вице-президента. Ее оппонентка Грейс Пеyн не только не покинула кресло, но и стала играть первую роль после смерти национального лидера, в которой замешан муж оппонентки Хэл.
Тизер знакомит зрителей с новым персонажем — мужем вице-президентки Тоддом Пенном. Первому джентльмену страны уготована важная роль. Также ролик обещает больше напряженных переговоров мировых лидеров.
К своим ролям вернулись Кери Расселл, Руфус Сьюэлл, Дэвид Гьяси и Эллисон Дженни, а нового героя сыграл Брэдли Уитфорд («Зов предков»).
Уже известно, что драма получит четвертый сезон. Стриминговый сервис продлил ее, не дожидаясь релиза третьего.