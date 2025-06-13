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«Лучший друг мужчины»: фанаты и активисты раскритиковали Сабрину Карпентер за шовинистскую обложку

Фото: из соцсетей Сабрины Карпентер

Исполнительница хита «Espresso» Сабрина Карпентер показала обложку нового альбома. Картинка взбесила фанатов.

Два изображения к альбому «Man’s Best Friend» («Лучший друг человека/мужчины») появились в соцсетях артистки 11 июня. На первом она стоит на коленях у ног мужчины, который держит ее за волосы. На другом представлена собака с ошейником и кулоном с названием релиза. Выход пластинки ожидается 29 августа.

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В сети слушатели Карпентер раскритиковали обложку. По мнению многих из них, такой образ унизителен для женщин, лишает их субъектности и недопустим, когда другие девушки страдают от домашнего насилия.

К критикам примкнула благотворительная организация помощи женщинам Глазго. Ее представительницы назвали обложку регрессивной и «эксплуатирующей устаревшие стереотипы, сводящей женщин к животным и предметам, продвигающей насилие и контроль».

Колумнистка The Telegraph Поппи Платт назвала обложку «чрезмерно сексуализированной и унизительной», отметила юную аудиторию Карпентер, для которой картинки могут быть непристойными, а звезду сравнила с роликами в жанре традиционных жен (trad wife), продвигающими подчинение мужчинам.

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Впрочем, другая часть поклонников встала на защиту артистки. Им давно не хватало кумира, который бы бросил вызов обществу и спровоцировал возмущение, к тому же кто‑то увидел в образе сатиру над патриархатом.

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Сатирическим можно назвать первый сингл с альбома «Manchild». В песне Карпентер насмехается над парнем, которого в то же время обожает. Ее забавляет беспомощность партнера, его эгоизм и потребительское отношение, но она готова принять все это из‑за влечения к нему.

Певица не комментировала дискуссию вокруг обложки, однако в новом интервью Rolling Stone она отреагировала на критику так называемых позиций Juno. Фанаты пришли в восторг от особенных поз, в которые Карпентер вставала на сцене во время исполнения песни «Juno». Хотя видео с движениями набирали миллионы лайков в соцсетях, вылупления называли непристойными и опасными для подростков в зале.

«Так смешно читать эти жалобы. Мне говорят, что я не пою ни о чем, кроме секса. Но это вы сделали песни популярными. Очевидно, что это вы одержимы сексом, вы так не комментируете ни одно другое видео с моих концертов. Хотя там есть и любовные баллады, и мои размышления», — обратилась к хейтерам Карпентер.

Она добавила, что критика женщин кажется ей безжалостной, ведь требований к ним предъявляют все больше и больше: «Мы живем в такое время, где все одновременно говорят о силе женщин и сестринстве, а затем несутся писать гадости про девушек в платьях на дорожках».

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