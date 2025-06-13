«Лучший друг мужчины»: фанаты и активисты раскритиковали Сабрину Карпентер за шовинистскую обложку

«Так смешно читать эти жалобы. Мне говорят, что я не пою ни о чем, кроме секса. Но это вы сделали песни популярными. Очевидно, что это вы одержимы сексом, вы так не комментируете ни одно другое видео с моих концертов. Хотя там есть и любовные баллады, и мои размышления», — обратилась к хейтерам Карпентер.