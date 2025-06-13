Ученые открыли предка тираннозавра

Кости животного обнаружили на территории Монголии в пустыне Гоби в в 1972 или 1973 году, однако их происхождение было изучено лишь сейчас. Монгольский палеонтолог Альтангерел Перль ошибочно принял останки за скелет алектрозавра. После этого они пролежали в музейной коллекции почти 50 лет.