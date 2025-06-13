Ученые открыли предка тираннозавра

Ученые из Канады обнаружили ранее неизвестного предка тираннозавра. Об открытии они написали в статье для журнала Nature.
Кости животного обнаружили на территории Монголии в пустыне Гоби в в 1972 или 1973 году, однако их происхождение было изучено лишь сейчас. Монгольский палеонтолог Альтангерел Перль ошибочно принял останки за скелет алектрозавра. После этого они пролежали в музейной коллекции почти 50 лет.
Новый вид назвали Khankhuuluu mongoliensis, что дословно можно перевести как «Принц драконов Монголии». От таких мелких тираннозавроидов произошли гигантские альфа-хищники вроде тирекса, отметили авторы работы из университета Калгари.
«Khankhuuluu — это недостающее звено между мелкими ранними формами и крупными тираннозаврами-суперхищниками. По сути, это непосредственный предок семейства тираннозавридов», — пояснила CBS News палеонтолог Дарла Зеленицки.
Исследование показало, что хищники среднего размера вроде Khankhuuluu жили на Земле более 85 млн лет назад. Из‑за фрагментарности окаменелостей об этих ящерах известно мало, но их вес оценили в 770 кг. Они были одними из крупнейших хищников своего времени.
На ошибку указала особенность зубов динозавра. Их строение подсказало соавтору работы, что зверь не мог дробить кости в отличие от тираннозавра. Открытие может означать, что предки ящера пришли в Северную Америку по сухопутному мосту между Аляской и Сибирью, а затем эволюционировали.