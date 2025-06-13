Администрация Петербурга разрешила блогеру и его подписчикам покричать с моста
«Космические яйца 2» выйдут в 2027 году, уже есть тизер
Дональд Трамп услышал трек Надежды Кадышевой на турнире UFC
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из‑за предстоящего ливня
Konami анонсировала ремейк оригинальной Silent Hill 1999 года
Okko объявил о партнерстве с киберспортсменами Team Spirit
Молодой казахстанец снял перепалку в автобусе и стал лицом ведущего мирового модельного агентства
Би-би-си выпустит мультфильм по мотивам сериала «Доктор Кто»
Умер солист индастриал-группы Nitzer Ebb Дуглас МакКарти
В Индии разбился пассажирский самолет. В полиции полагают, что погибли все 242 человека на борту
Фанатка BTS пыталась проникнуть в дом Чонгука. Ее задержали
Исследование: езда на велосипеде снижает риск развития деменции и слабоумия на 40%
Вышел новый трейлер фильма «Долина Эхо» с Джулианной Мур и Сидни Суини
В Романовском переулке нашли печать времен Ивана III
Уиллем Дефо рассматривается на главную роль в новой экранизации «Рождественской песни»
71-летняя китаянка взяла бронзу на соревнованиях фитнес-моделей
Киты пытаются пообщаться с людьми с помощью пузырей, считают ученые
В США спасли 101 собаку с «фабрики щенков»
Сражение с огнедышащим монстром в финальном трейлере «Супермена» Джеймса Ганна
Пассажиры рейса авиакомпании Condor провели 32 часа в пути, чтобы вернуться в место вылета
Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании
Тилль Линдеманн опубликовал клип — посвящение Дэвиду Линчу. В нем снялась Полина Ауг
В Испании два ресторана борются за титул старейшего заведения в мире
Каннский кинофестиваль определился с датами на 2026 год
Disney и NBCUniversal подали в суд на Midjourney за массовое нарушение авторских прав
Умер основатель The Beach Boys Брайан Уилсон
Эд Ширан испугался «опасных людей» и нанял круглосуточную охрану для себя и семьи
Венсан Кассель сыграет Квазимодо в фильме Netflix

Ученые открыли предка тираннозавра

Изображение: Julius Csotonyi

Ученые из Канады обнаружили ранее неизвестного предка тираннозавра. Об открытии они написали в статье для журнала Nature.

Кости животного обнаружили на территории Монголии в пустыне Гоби в в 1972 или 1973 году, однако их происхождение было изучено лишь сейчас. Монгольский палеонтолог Альтангерел Перль ошибочно принял останки за скелет алектрозавра. После этого они пролежали в музейной коллекции почти 50 лет.

Новый вид назвали Khankhuuluu mongoliensis, что дословно можно перевести как «Принц драконов Монголии». От таких мелких тираннозавроидов произошли гигантские альфа-хищники вроде тирекса, отметили авторы работы из университета Калгари.

«Khankhuuluu — это недостающее звено между мелкими ранними формами и крупными тираннозаврами-суперхищниками. По сути, это непосредственный предок семейства тираннозавридов», — пояснила CBS News палеонтолог Дарла Зеленицки.

Khankhuuluu на фоне своих отпрысков
© Masato Hattori / CBS News

Исследование показало, что хищники среднего размера вроде Khankhuuluu жили на Земле более 85 млн лет назад. Из‑за фрагментарности окаменелостей об этих ящерах известно мало, но их вес оценили в 770 кг. Они были одними из крупнейших хищников своего времени.

© Jared Voris / CBS News

На ошибку указала особенность зубов динозавра. Их строение подсказало соавтору работы, что зверь не мог дробить кости в отличие от тираннозавра. Открытие может означать, что предки ящера пришли в Северную Америку по сухопутному мосту между Аляской и Сибирью, а затем эволюционировали.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами