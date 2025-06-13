«Космические яйца 2» выйдут в 2027 году, уже есть тизер

Премьера сиквела «Космических яиц», пародии на «Звездные войны», запланирована на 2027 год. Об этом пишет Deadline.
Билл Пуллман вернется к роли капитана Одинокой Звезды, а Рик Моранис сыграет лорда Шлема спустя 27 лет после последней роли в кино. Кроме того, Мел Брукс вновь исполнит президента Йогурта.
Также анонсировано участие звезды «Громовержцев» Льюиса Пуллмана и Кеке Палмер («Нет»). Детали их персонажей пока держат в тайне. По словам инсайдеров, картина получится «не приквелом, не ребутом, сиквелом или второй частью, но с элементами ребута и расширения франшизы».
Режиссёром выступит Джош Гринбаум (поставил картины с Уиллом Ферреллом «Уилл и Харпер» и «Отвязные дворняги»). Сценарий написали Джош Гэд, Бенджи Самит, Дэн Эрнандес (вдвоем работали над «Детективом Пикачу», «Семейка Аддамс: Горящий тур» и «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»).
Оригинальный «Космические яйца» 1987 года были сняты как пародия на «Звёздные войны» и «Космическую одиссею 2001». Злодей Тёмный Шлем и президент Йогурт пытались похитить атмосферу планеты Друидия, но герои Одинокая Звезда, его напарник Челобака Блюэ и принцесса Веспа остановили их. Хотя мировые сборы составили 38,1 млн долларов, картина обрела культовый статус.