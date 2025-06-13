«Космические яйца 2» выйдут в 2027 году, уже есть тизер

Также анонсировано участие звезды «Громовержцев» Льюиса Пуллмана и Кеке Палмер («Нет»). Детали их персонажей пока держат в тайне. По словам инсайдеров, картина получится «не приквелом, не ребутом, сиквелом или второй частью, но с элементами ребута и расширения франшизы».