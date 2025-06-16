Завершились съемки «Властелинов Вселенной». Посмотрите на Николаса Галицина в образе Хи-Мэна

«Для меня было большой честью играть Адама и Хи-Мэна. Это была роль всей жизни, и я вложил в нее все силы. Я мало что могу вам показать, но я очень горжусь фильмом, который мы сделали. Спасибо нашему замечательному актерскому составу и съемочной группе за всю вашу тяжелую работу», — написал актер в своих соцсетях, опубликовав снимок с площадки в костюме Хи-Мэна.