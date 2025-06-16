Завершились съемки «Властелинов Вселенной». Посмотрите на Николаса Галицина в образе Хи-Мэна

Производство лайв-экшн-адаптации мультсериала 1983 года «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» завершено. Об этом рассказал исполнитель главной роли Николас Галицин.
«Для меня было большой честью играть Адама и Хи-Мэна. Это была роль всей жизни, и я вложил в нее все силы. Я мало что могу вам показать, но я очень горжусь фильмом, который мы сделали. Спасибо нашему замечательному актерскому составу и съемочной группе за всю вашу тяжелую работу», — написал актер в своих соцсетях, опубликовав снимок с площадки в костюме Хи-Мэна.
Вместе с Галициным во «Властелинах Вселенной» снялись Камила Мендес, Элисон Бри, Джаред Лето, Идрис Эльба, Сэмюэль Л.Джексон, Коджо Атта, Хафтор Юлиус Бьернссон и Йоханнес Хейкур Йоханнессон. Режиссером выступил Трэвис Найт, работавший над картинами «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае». Премьера ленты запланирована на 5 июня 2026 года.
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Согласно предварительному синопсису, фильм расскажет о принце Адаме, Хи-Мэне, который в детстве попадает на Землю на космическом корабле, а спустя десятилетия возвращается на родную планету, чтобы защитить ее от сил злодея Скелетора. Чтобы победить могущественного противника, ему придется раскрыть тайны своего прошлого и стать Хи-Мэном, которого называют самым могущественным человеком во Вселенной.