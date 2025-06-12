Дональд Трамп услышал трек Надежды Кадышевой на турнире UFC

Песня «Широка река» вышла в 2003 году. Сейчас Надежда Кадышева переживает новый виток популярности. Это случилось после того, как ее песня «Веночек» завирусилась в соцсетях. В 2024 году трек залетел в тиктоке на волне тренда slavic core. Летом того же года Кадышеву пригласили на VK Fest в Москве. После фестиваля на концерты певицы стали приходить молодые поклонники.