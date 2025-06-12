Дональд Трамп услышал трек Надежды Кадышевой на турнире UFC

Администрация Петербурга разрешила блогеру и его подписчикам покричать с моста
Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из‑за предстоящего ливня
Konami анонсировала ремейк оригинальной Silent Hill 1999 года
Okko объявил о партнерстве с киберспортсменами Team Spirit
Молодой казахстанец снял перепалку в автобусе и стал лицом ведущего мирового модельного агентства
Би-би-си выпустит мультфильм по мотивам сериала «Доктор Кто»
Умер солист индастриал-группы Nitzer Ebb Дуглас МакКарти
В Индии разбился пассажирский самолет. В полиции полагают, что погибли все 242 человека на борту
Фанатка BTS пыталась проникнуть в дом Чонгука. Ее задержали
Исследование: езда на велосипеде снижает риск развития деменции и слабоумия на 40%
Вышел новый трейлер фильма «Долина Эхо» с Джулианной Мур и Сидни Суини
В Романовском переулке нашли печать времен Ивана III
Уиллем Дефо рассматривается на главную роль в новой экранизации «Рождественской песни»
71-летняя китаянка взяла бронзу на соревнованиях фитнес-моделей
Киты пытаются пообщаться с людьми с помощью пузырей, считают ученые
В США спасли 101 собаку с «фабрики щенков»
Сражение с огнедышащим монстром в финальном трейлере «Супермена» Джеймса Ганна
Пассажиры рейса авиакомпании Condor провели 32 часа в пути, чтобы вернуться в место вылета
Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании
Тилль Линдеманн опубликовал клип — посвящение Дэвиду Линчу. В нем снялась Полина Ауг
В Испании два ресторана борются за титул старейшего заведения в мире
Каннский кинофестиваль определился с датами на 2026 год
Disney и NBCUniversal подали в суд на Midjourney за массовое нарушение авторских прав
Умер основатель The Beach Boys Брайан Уилсон
Эд Ширан испугался «опасных людей» и нанял круглосуточную охрану для себя и семьи
Венсан Кассель сыграет Квазимодо в фильме Netflix
Житель Флориды 6 лет притворялся бортпроводником и бесплатно летал на самолетах
A24 запустила производство научно-фантастического хоррора «The Backrooms». Его режиссеру 19 лет

Дональд Трамп услышал трек Надежды Кадышевой на турнире UFC

Фото: Gage Skidmore/Flickr

Президент США Дональд Трамп познакомился с творчеством звезды советской и российской эстрады Надежды Кадышевой на турнире UFC. Об этом сообщает Ura.ru.

Первенство прошло 8 июня в Пруденшал-центре в Ньюарке. Трамп сидел в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйной Уайтом. Политик услышал песню «Широка река», когда под нее выходил молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак по прозвищу Полярный Медведь.

Ранее спортсмен рассказал «Спорт-Экспресс», что ему нравится этот трек, потому что он помогает ему настроиться на бой. «Очень нравится эта песня, не хочется менять. Мне не нужны какие‑то яркие эмоции. Наоборот — нужно успокоиться, и я стараюсь расслабиться, чтобы все получилось», — говорил Спивак.

Песня «Широка река» вышла в 2003 году. Сейчас Надежда Кадышева переживает новый виток популярности. Это случилось после того, как ее песня «Веночек» завирусилась в соцсетях. В 2024 году трек залетел в тиктоке на волне тренда slavic core. Летом того же года Кадышеву пригласили на VK Fest в Москве. После фестиваля на концерты певицы стали приходить молодые поклонники.

В апреле Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей в России. 20 июня 2026 года Кадышева даст концерт в «Лужниках».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами