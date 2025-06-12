Дональд Трамп услышал трек Надежды Кадышевой на турнире UFC

Президент США Дональд Трамп познакомился с творчеством звезды советской и российской эстрады Надежды Кадышевой на турнире UFC. Об этом сообщает Ura.ru.
Первенство прошло 8 июня в Пруденшал-центре в Ньюарке. Трамп сидел в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйной Уайтом. Политик услышал песню «Широка река», когда под нее выходил молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак по прозвищу Полярный Медведь.
Ранее спортсмен рассказал «Спорт-Экспресс», что ему нравится этот трек, потому что он помогает ему настроиться на бой. «Очень нравится эта песня, не хочется менять. Мне не нужны какие‑то яркие эмоции. Наоборот — нужно успокоиться, и я стараюсь расслабиться, чтобы все получилось», — говорил Спивак.
Песня «Широка река» вышла в 2003 году. Сейчас Надежда Кадышева переживает новый виток популярности. Это случилось после того, как ее песня «Веночек» завирусилась в соцсетях. В 2024 году трек залетел в тиктоке на волне тренда slavic core. Летом того же года Кадышеву пригласили на VK Fest в Москве. После фестиваля на концерты певицы стали приходить молодые поклонники.