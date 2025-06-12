Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из‑за предстоящего ливня

По прогнозу, до утра 14 июня в городе ожидаются ливень и ветер с порывами 15-17 метров в секунду. За сутки в городе может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы. Все это время аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний будут дежурить круглосуточно.