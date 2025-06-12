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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из‑за предстоящего ливня

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из‑за непогоды, которая накроет столицу со второй половины дня 13 июня. Об этом РИА «Новости» рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозу, до утра 14 июня в городе ожидаются ливень и ветер с порывами 15-17 метров в секунду. За сутки в городе может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составляет почти 40% месячной нормы. Все это время аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний будут дежурить круглосуточно.

«Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания», ― сказал Бирюков.

Москвичам советуют быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Водителей просят быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

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