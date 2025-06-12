Konami анонсировала ремейк оригинальной Silent Hill 1999 года

Недавно Sony провела традиционную летнюю презентацию State of Play, где рассказала о новой части знаменитой хоррор-серии — Silent Hill f. Игра выйдет 25 сентября. Действие в ней впервые перенесут из американского городка Сайлент-Хилл в Японию 1960-х годов. Главной героине ― старшекласснице Хинако Симидзу ― «предстоит исследовать родной город, который окутывается туманом и пугающе меняется». Silent Hill f выйдет на PS5, Windows и Xbox Series X|S.