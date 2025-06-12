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Konami анонсировала ремейк оригинальной Silent Hill 1999 года

Фото: скриншот ремейка Silent Hill 2/Konami

Японское издательство Konami в соцсети Х официально анонсировало разработку ремейка оригинальной игры Silent Hill, вышедшей в 1999 году. За проект отвечает польская студия Bloober Team, выпустившая в прошлом году ремейк Silent Hill 2.

Подробностей о будущей новинке пока нет. Konami лишь показала короткий тизер, в котором в тумане проявляется логотип ремейка. Дата релиза тоже остается неизвестной.

Действие игры 1999 года происходит в одноименном вымышленном американском городе. Сюжет разворачивается вокруг писателя Гарри Мэйсона, который ищет в Сайлент Хилле свою пропавшую приемную дочь Шерил. На туманных улицах ему предстоит столкнуться с монстрами и представителями местного культа.

SILENT HILL/X

Недавно Sony провела традиционную летнюю презентацию State of Play, где рассказала о новой части знаменитой хоррор-серии — Silent Hill f. Игра выйдет 25 сентября. Действие в ней впервые перенесут из американского городка Сайлент-Хилл в Японию 1960-х годов. Главной героине ― старшекласснице Хинако Симидзу ― «предстоит исследовать родной город, который окутывается туманом и пугающе меняется». Silent Hill f выйдет на PS5, Windows и Xbox Series X|S.

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