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Okko объявил о партнерстве с киберспортсменами Team Spirit

Фото: donk/Telegram

Okko начал сотрудничать с Team Spirit — известной и успешной киберспортивной командой. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Партнерство включает все игровые составы команды: Dota 2, CS2, PUBGM, MLBB и академию Team Spirit. Вместе они будут развивать киберспорт и создавать уникальный контент.

Okko стал первым российским стриминговым сервисом, который подписал контракт с киберспортивной командой Team Spirit и получил статус ее официального партнера. Логотип Okko будет на форме всех команд. Сервис будет показывать эксклюзивные видео о жизни Team Spirit, премьеры влогов, закулисные материалы и прямые трансляции с событий.

Team Spirit будет участвовать в программах Okko, снимать уникальные видео для соцсетей сервиса с крупных турниров и делиться другими эксклюзивными материалами. В планах партнеров — создание фирменных товаров, документальных фильмов и других проектов.

@Пресс-материалы

«Для нас партнерство с Team Spirit — это не просто кросс-промо и маркетинг. Это возможность усилить значимость киберспорта на повестке дня, показать его как мощное, живое и растущее направление. Мы в Okko с большим вдохновением следим за успехами Team Spirit и верим, что вместе сможем сделать киберспорт лучше и ближе зрителю», — рассказал шеф-редактор Okko Кибер Никита Жиряков.

СЕО Team Spirit Никита Cheshir Чукалин добавил, что команда давно искала надежного партнера в индустрии стриминга для расширения коммуникации с аудиторией.

«Okko зарекомендовал себя на рынке и умеет работать с эксклюзивным контентом, поэтому, когда появилась возможность сотрудничества, мы не колебались. Это партнерство открывает новые возможности для Team Spirit и наших болельщиков. Особенно важно, что Okko смотрит на киберспорт не просто как на тренд, а как на культуру, и разделяет наши ценности», — сказал он.

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