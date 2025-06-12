Okko объявил о партнерстве с киберспортсменами Team Spirit

«Для нас партнерство с Team Spirit — это не просто кросс-промо и маркетинг. Это возможность усилить значимость киберспорта на повестке дня, показать его как мощное, живое и растущее направление. Мы в Okko с большим вдохновением следим за успехами Team Spirit и верим, что вместе сможем сделать киберспорт лучше и ближе зрителю», — рассказал шеф-редактор Okko Кибер Никита Жиряков.