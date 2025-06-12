Молодой казахстанец снял перепалку в автобусе и стал лицом ведущего мирового модельного агентства

Казахстанец Чингиз Алгазин снял вирусный ролик и стал моделью одного из крупнейших модельных агентств мира — IMG Models. Об этом молодой человек рассказал в инстаграме*.
В начале 2024 года житель Алматы ехал автобусе и стал участником перепалки. Чингиз снял видео, в котором бабушка обвиняла его в съемке и избивала сумкой. Ролик быстро завирусился — пользователи оценили спокойствие Алгазина в стрессовой ситуации.
После публикации с молодым человеком связалась директор казахстанского модельного агентства Mulan. Чингиз начал с ним сотрудничать и прошел бесплатное обучение, в которое вошли занятия по дефиле, актерскому мастерству и основам работы на камеру.
Недавно модель прошел кастинг и подписал контракт с одним из крупнейших модельных агентств мира — IMG Models. С ним сотрудничают Джиджи Хадид, Хейли Бибер и Кейт Мосс и другие известные личности.
«Я был очень удивлен. Но теперь готовлю визу, и уже в сентябре меня можно будет увидеть на подиумах Милана или Парижа», — сказал Чингиз.
Модель обратился к подписчикам и призвал не бояться осуждений окружающих. «Если кто‑то говорит вам: „Какая из тебя модель?“ — не слушайте. Просто верьте в себя. У меня получилось — получится и у вас», — подчеркнул он.
В 2021 году похожая история произошла с уфимским дворником Юрией Ветлугиным. Мужчина работал дворником, чтобы расплатиться с долгами. Об этом узнал его сосед — фотограф Роман Филиппов — и организовал фотосессию. После этого жизнь дворника круто изменилась. Юрий стал работать моделью и снялся в кино.
Недавно девушка-дворник из Таиланда стала моделью благодаря случайному снимку российского уличного фотографа Семена Резчикова. Тот заметил 28-летнюю Ноппаджит Мин Сомбунсате на улицах Бангкока. Фотосессию Резчиков снимал на видео, которое выложил позже в тикток ― ролик быстро стал вирусным. После этого к Мин начали обращаться СМИ и модельные агентства, она снялась в рекламе косметического бренда Browit. Девушка ушла с работы уборщицы, чтобы сосредоточиться на новой карьере.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.