Умер солист индастриал-группы Nitzer Ebb Дуглас МакКарти

В возрасте 58 лет умер фронтмен индастриал-группы Nitzer Ebb Дуглас МакКарти. Об этом говорится в соцсетях коллектива. Причина смерти не уточняется. С 2024 года музыкант не выступал на сцене из‑за цирроза печени.
МакКарти основал Nitzer Ebb в 1982 году вместе со школьными друзьями — Воном Боном Харрисом и Дэвидом Гудеем. Изначально группа черпала вдохновение в постпанке, что отразилось в их первых синглах. Со временем звучание стало более индустриальным и электронным, а сами музыканты — одними из ключевых фигур в жанре electronic body music (EBM), который объединял элементы индастриала, панка и танцевальной музыки.
Дебютный альбом группы «That Total Age» вышел в мае 1987 года. Хотя он не стал коммерческим хитом, сингл «Join in the Chant» занял 9-е место в американском танцевальном чарте Dance Club Songs.
В последующие годы Nitzer Ebb регулярно попадали в чарты с треками «Control I’m Here», «Lightning Man» и «Fun to Be Had». Альбом «Ebbhead» 1991 года достиг 146-го места в основном американском чарте Billboard 200. Последний альбом до длительного перерыва, «Big Hit», вышел в 1995 году. Вскоре после этого группа распалась.
В 1990-х Маккарти сотрудничал с Аланом Уайлдером из Depeche Mode в его проекте Recoil, а позднее создал дуэт Fixmer/McCarthy с французским техно-продюсером Теренсом Фиксмером.
В 2006 году Nitzer Ebb воссоединились, а в 2010-м выпустили альбом «Industrial Complex». В 2013 году МакКарти записал единственный сольный лонгплей «Kill Your Friends». В последние годы МакКарти страдал из‑за проблем со здоровьем, в частности из‑за цирроза печени.