Умер солист индастриал-группы Nitzer Ebb Дуглас МакКарти

МакКарти основал Nitzer Ebb в 1982 году вместе со школьными друзьями — Воном Боном Харрисом и Дэвидом Гудеем. Изначально группа черпала вдохновение в постпанке, что отразилось в их первых синглах. Со временем звучание стало более индустриальным и электронным, а сами музыканты — одними из ключевых фигур в жанре electronic body music (EBM), который объединял элементы индастриала, панка и танцевальной музыки.