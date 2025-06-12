Би-би-си выпустит мультфильм по мотивам сериала «Доктор Кто»

«Эту франшизу любят миллионы людей по всему миру, поэтому наша юная аудитория сможет увидеть магию Доктора в совершенно новом формате. Это будет чрезвычайно захватывающе, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать компании, которые примут участие в этом новом проекте», — сказала директор детской и образовательной службы Би-би-си Патрисия Идальго.