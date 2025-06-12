Би-би-си выпустит мультфильм по мотивам сериала «Доктор Кто»

Би-би-си объявила о расширении вселенной «Доктор Кто» и выходе одноименного анимационного сериала для дошкольников. Об этом сообщает Deadline.
Мультфильм находится на ранней стадии разработки. В шоу Доктор будет путешествовать во времени и пространстве, разгадывать тайны и решать проблемы вместе с друзьями.
Сейчас Би-би-си ищет продюсерскую компанию для мультфильма, который будет транслироваться отдельно от основного шоу. Disney и BBC Studios не будут участвовать в производстве картины.
«Эту франшизу любят миллионы людей по всему миру, поэтому наша юная аудитория сможет увидеть магию Доктора в совершенно новом формате. Это будет чрезвычайно захватывающе, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать компании, которые примут участие в этом новом проекте», — сказала директор детской и образовательной службы Би-би-си Патрисия Идальго.
«Доктор Кто» — британский научно-фантастический телесериал компании Би-би-си об инопланетном путешественнике во времени. Пятнадцатый сезон телесериала «Доктор Кто» стартовал 12 апреля 2025 года и завершился 31 мая. Главную роль в нем исполнил Шути Гатва. Недавно стало известно, что актер не вернется к персонажу в шестнадцатом сезоне сериала.