Фанатка BTS пыталась проникнуть в дом Чонгука. Ее задержали

Женщина, одержимая BTS, была задержана после попытки проникнуть в дом участника кей-поп-группы Чонгука. Это произошло всего через несколько часов после того, как певец вернулся из армии, сообщает Би-би-си.
Жительница Китая в возрасте около 30 лет была замечена у дома Чонгука около 23.20 по местному времени. По данным полиции, она наугад набирала коды на электронном замке у квартиры артиста. После задержания женщина призналась, что специально прилетела в Южную Корею, чтобы увидеть певца.
На этой неделе еще четыре участника BTS демобилизовались после прохождения военной службы в Южной Корее ― Ви, RM, Чимин и Чонгук. Первых двух фанаты встречали на стадионе в Чхунчхоне, вторых ― на стадионе Ёнчхон в провинции Кёнгидо. Некоторые поклонники прилетели из России, Мексики, Бразилии и Турции. Чимин и Чонгук намекнули на ближайшие релизы.
Среди участников BTS на службе остается лишь Шуга, который должен демобилизоваться позже в этом месяце. Группа планирует воссоединиться в 2025 году.