Фанатка BTS пыталась проникнуть в дом Чонгука. Ее задержали

Жительница Китая в возрасте около 30 лет была замечена у дома Чонгука около 23.20 по местному времени. По данным полиции, она наугад набирала коды на электронном замке у квартиры артиста. После задержания женщина призналась, что специально прилетела в Южную Корею, чтобы увидеть певца.