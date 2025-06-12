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Исследование: езда на велосипеде снижает риск развития деменции и слабоумия на 40%

Фото: Nhi Dam/Unplash

Ученые из Университета науки и технологий Хуачжун в китайской Ухани выяснили, что езда на велосипеде в среднем возрасте на 40% снижает риск развития слабоумия и деменции. Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Специалисты также узнали, что у людей, которые катаются на велосипеде, вероятность возникновения когнитивных расстройств снижается почти на 20% по сравнению с теми, кто ездит на автомобилях, автобусах или поездах. По словам авторов исследования, физические усилия, возникающие при езде на велосипеде, усиливают приток крови к мозгу, уменьшая воспаление в этом органе.

Велосипедисты получают когнитивный стимул от активности, так как им приходится осознавать опасность на дороге и мысленно составлять карту маршрута. Кроме того, у людей, которые часто выбирают двухколесный транспорт, в среднем больше гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и обучение.

В исследовании приняли участие полмиллиона британцев, средний возраст которых составил 56 лет. Перед началом эксперимента у участников спросили, какой транспорт они используют чаще всего. После этого ученые записывали данные о состоянии их здоровья в течение следующих 13 лет.

В результате было зафиксировано почти 9000 случаев деменции и 4000 случаев болезни Альцгеймера — наиболее распространенной причины деменции. Исследователи узнали, что у тех, кто часто катался на велосипеде, вероятность развития любой формы деменции была на 19% ниже, чем у тех, кто выбрал другой способ передвижения, предполагающий длительное нахождение в положении сидя. Помимо этого, в статье говорится, что кататься на велосипеде полезно даже для носителей гена APOE-e4, который в 10 раз повышает риск развития болезни Альцгеймера.

Ученые надеются, что результаты могут вдохновить взрослых чаще выбирать двухколесный транспорт, однако признают, что у исследования есть ряд недостатков. В анализе учитывались транспортные предпочтения участников, которыми они поделились до начала исследования. То есть, если в течение 13 лет люди начали выбирать другой тип транспорта, исследователи это не брали в расчет.

Во-вторых, это наблюдательное исследование. Хоть ученые и обнаружили корреляцию между ездой на велосипеде и риском деменции, нельзя точно сказать, что они связаны напрямую. Возможно, роль играет какой‑то другой фактор.

Недавно группа научных сотрудников из Канады и Австралии выяснила, что употребление фастфуда и сладкого может спровоцировать развитие тревожности. Причина — микропластик, который содержится во всех ультраобработанных продуктах (UPF). К ним относятся газированные напитки, чипсы, шоколад, мороженое, обработанное мясо, готовые блюда и хлопья.

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