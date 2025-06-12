Исследование: езда на велосипеде снижает риск развития деменции и слабоумия на 40%

В результате было зафиксировано почти 9000 случаев деменции и 4000 случаев болезни Альцгеймера — наиболее распространенной причины деменции. Исследователи узнали, что у тех, кто часто катался на велосипеде, вероятность развития любой формы деменции была на 19% ниже, чем у тех, кто выбрал другой способ передвижения, предполагающий длительное нахождение в положении сидя. Помимо этого, в статье говорится, что кататься на велосипеде полезно даже для носителей гена APOE-e4, который в 10 раз повышает риск развития болезни Альцгеймера.