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Администрация Петербурга разрешила блогеру и его подписчикам покричать с моста

Фото: @hadunkin_art

Петербургский блогер Артем Хадунькин получил от администрации Петербурга разрешение, чтобы собрать людей на мосту и вместе покричать. Об этом парень рассказал в инстаграме*.

В начале мая блогера посетила мысль, что он не умеет кричать и боится это делать в людных местах, переживая, что люди его не поймут. Тогда он решил переступить через страх и смущение перед прохожими.

Хадунькин вышел на мост через Неву и прокричался как следует. Оказалось, что прохожие не обращали на него особого внимания, а сам процесс ему очень понравился. Своими мыслями он поделился в соцсетях, рассказав, что теперь собирается кричать с моста почти каждое утро.

По словам блогера, он помог переступить через страх и своей подруге. По его совету девушка зашла в набитый битком автобус и громко пожелала всем доброго утра. В ответ, как отмечает Хадунькин, она получила аплодисменты и добрые слова.

Видео: @hadunkin_art

Блогер призвал подписчиков присоединиться к нему всем, кто тоже хочет прокричаться. Сперва с ним орали с моста только чайки, но со временем в обозначенное место для совместного крика начало приходить все больше людей.

Видео: @hadunkin_art

Мероприятие стало достаточно массовым, и Артему пришлось получать на него разрешение властей. 5 июня он даже предупредил подписчиков, что собрания не будет, поскольку пока нет необходимых документов.

Теперь наконец разрешение городской администрации получено. Осталось заручиться согласием от МВД. Блогер собирает всех желающих покричать 14 июня, в 7 утра, со стороны рассвета на Троицком мосту.

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