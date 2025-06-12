Администрация Петербурга разрешила блогеру и его подписчикам покричать с моста

Хадунькин вышел на мост через Неву и прокричался как следует. Оказалось, что прохожие не обращали на него особого внимания, а сам процесс ему очень понравился. Своими мыслями он поделился в соцсетях, рассказав, что теперь собирается кричать с моста почти каждое утро.