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Вышел новый трейлер фильма «Долина Эхо» с Джулианной Мур и Сидни Суини

Фото: Apple TV+

Apple TV+ представил новый трейлер фильма «Долина Эхо» (Echo Valley) с Джулианной Мур («Комната по соседству») и Сидни Суини («Эйфория») в главных ролях. Картина вышла в ограниченный прокат в США и Канаде 6 июня 2025 года. 13 июня 2025 года она будет доступна для онлайн-просмотра на цифровой платформе.

По сюжету Кейт Гарретсон (Мур) переживает личную трагедию и проводит дни, ухаживая за лошадьми и тренируя их на ферме «Долина Эхо» в Пенсильвании. Однажды ночью проблемная дочь героини Клэр (Суини) появляется на пороге ее дома испуганная и вся в крови.

IGN Movie Trailers/YouTube

В актерский состав ленты также вошли Кайл МакЛоклен, Фиона Шоу, Эдмунд Донован и Донал Глисон. Фильм выпустит Apple Original Films. Производством занимаются кинокомпании Scott Free Productions и The Walsh Company.

Режиссер картины — Майкл Пирс, ранее поставивший «Зверя» и «Столкновение». Сценарий написал Брэд Ингелсби, работавший над «Мейр из Исттауна» и «Вне игры». Продюсерами проекта стали Ридли Скотт, Майкл Прусс, Брэд Ингелсби, Кевин Уолш, а также Ребекка Фюэр, Николь Джордан-Уэббер, Эрика Олд, Сэм Розем, Таня Таваджо.

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