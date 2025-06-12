Вышел новый трейлер фильма «Долина Эхо» с Джулианной Мур и Сидни Суини

Apple TV+ представил новый трейлер фильма «Долина Эхо» (Echo Valley) с Джулианной Мур («Комната по соседству») и Сидни Суини («Эйфория») в главных ролях. Картина вышла в ограниченный прокат в США и Канаде 6 июня 2025 года. 13 июня 2025 года она будет доступна для онлайн-просмотра на цифровой платформе.