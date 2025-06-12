В Романовском переулке нашли печать времен Ивана III

В Москве, недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, археологи во время раскопок обнаружили печать времен Ивана III. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам главы города, это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые.
С одной стороны печати сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. С другой — надпись «Печать князя Великого Ивана Васильевича». Таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи.
«За несколько лет археологи обнаружили больше трех тысяч предметов, но печать стала самой ценной находкой. Чтобы понять ее значимость для истории, стоит вспомнить, что Иван III Великий был создателем единого Русского государства — „собирателем земли русской“. Во время правления он принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор — Успенский», — говорится в посте Собянина.
Реставраторы уже привели печать в порядок. Ее передадут в Музейный Фонд РФ.
В конце мая во время работ на Большой Татарской улице археологи обнаружили артефакты XVII века, которые могли принадлежать городским мастерицам. В числе находок — предметы женского рукоделия. Это запонки с эмалевой вставкой, наперсток и подвесные пуговицы, выполненные из цветного металла. Найденные предметы гардероба были обязательным атрибутом городского костюма горожан.