В Романовском переулке нашли печать времен Ивана III

Сражение с огнедышащим монстром в финальном трейлере «Супермена» Джеймса Ганна
Вышел новый трейлер фильма «Долина Эхо» с Джулианной Мур и Сидни Суини
Уиллем Дефо рассматривается на главную роль в новой экранизации «Рождественской песни»
В Индии разбился пассажирский самолет. Минимум 40 человек погибли
71-летняя китаянка взяла бронзу на соревнованиях фитнес-моделей
Киты пытаются пообщаться с людьми с помощью пузырей, считают ученые
В США спасли 101 собаку с «фабрики щенков»
Пассажиры рейса авиакомпании Condor провели 32 часа в пути, чтобы вернуться в место вылета
Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании
Тилль Линдеманн опубликовал клип — посвящение Дэвиду Линчу. В нем снялась Полина Ауг
В Испании два ресторана борются за титул старейшего заведения в мире
Каннский кинофестиваль определился с датами на 2026 год
Disney и NBCUniversal подали в суд на Midjourney за массовое нарушение авторских прав
Умер основатель The Beach Boys Брайан Уилсон
Эд Ширан испугался «опасных людей» и нанял круглосуточную охрану для себя и семьи
Венсан Кассель сыграет Квазимодо в фильме Netflix
Житель Флориды 6 лет притворялся бортпроводником и бесплатно летал на самолетах
A24 запустила производство научно-фантастического хоррора «The Backrooms». Его режиссеру 19 лет
Телеканал «Ю» запускает реалити-шоу «Маменькин сынок»
Nintendo Switch 2 установила рекорд, продав более 3,5 млн консолей за 4 дня
Восточный базар, гадалка и художники: в Москве пройдет «Супер Концепт Маркет»
И.о. гендиректора «Афиши» рассказал, как привлечь зрителей в кинотеатры
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
У берегов Колумбии нашли сокровища галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году
Christie’s выставил на аукцион письмо Джона Леннона первой жене
В ООН: все больше людей отказываются от детей из‑за финансов и нехватки времени
В Москве пройдет препати Пикника Афиши x Сбер
Китаец назвал брак «пустой тратой времени и денег», разочаровался в работе и переехал в пещеру

В Романовском переулке нашли печать времен Ивана III

Фото: портал мэра Москвы

В Москве, недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, археологи во время раскопок обнаружили печать времен Ивана III. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые.

С одной стороны печати сохранилось изображение святого Георгия Победоносца. С другой — надпись «Печать князя Великого Ивана Васильевича». Таким оттиском скрепляли важные внешне- и внутриполитические документы той эпохи.

«За несколько лет археологи обнаружили больше трех тысяч предметов, но печать стала самой ценной находкой. Чтобы понять ее значимость для истории, стоит вспомнить, что Иван III Великий был создателем единого Русского государства — „собирателем земли русской“. Во время правления он принял единый свод законов, окончательно освободил страну от ордынского ига, построил нынешний Московский Кремль и главный кафедральный собор — Успенский», — говорится в посте Собянина.

Реставраторы уже привели печать в порядок. Ее передадут в Музейный Фонд РФ.

В конце мая во время работ на Большой Татарской улице археологи обнаружили артефакты XVII века, которые могли принадлежать городским мастерицам. В числе находок — предметы женского рукоделия. Это запонки с эмалевой вставкой, наперсток и подвесные пуговицы, выполненные из цветного металла. Найденные предметы гардероба были обязательным атрибутом городского костюма горожан.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами