В Индии разбился пассажирский самолет. Минимум 40 человек погибли

По данным Генерального управления гражданской авиации Индии, на борту были 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа. Потерпевший крушение Boeing 787 Dreamliner принадлежал авиакомпании Air India. После падения в небо начал подниматься столб густого черного дыма, который видно за несколько километров.