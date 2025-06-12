В Индии разбился пассажирский самолет. Минимум 40 человек погибли

В Индии разбился пассажирский самолет, который направлялся из Ахмедабада в Лондон. Об этом сообщает NDTV.
По данным Генерального управления гражданской авиации Индии, на борту были 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и 10 членов экипажа. Потерпевший крушение Boeing 787 Dreamliner принадлежал авиакомпании Air India. После падения в небо начал подниматься столб густого черного дыма, который видно за несколько километров.
Погибли по меньшей мере 40 человек, сообщает телеканал News18. Он уточняет, что на борту находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадский пассажир.
По информации NDTV, в результате крушения есть выжившие, их доставили в местные больницы. Предварительно, среди пассажиров не было россиян, заявили в генконсульстве России в Мумбаи.
Boeing разбился спустя несколько минут после взглета, не сумев набрать высоту. Лайнер упал в районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя, обломки задели жилые дома. Причина крушения пока не называется.
Boeing 787 Dreamliner эксплуатируются с 2011 года, и это первое крушение данной модели. Упавший в Ахмедабаде лайнер совершил первый полет в декабре 2013 года.