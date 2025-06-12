Уиллем Дефо рассматривается на главную роль в новой экранизации «Рождественской песни»

Уилллем Дефо стал претендентом на главную роль в экранизации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером ленты станет Роберт Эггерс («Маяк», «Носферату», «Ведьма»). Актеров для фильма пока не ищут, однако, по данным СМИ, Эггерс пишет роль Эбенезера Скруджа специально для Уиллема Дефо.
Производством классической рождественской истории о привидениях занимается Warner Bros. Продюсерами картины выступят сам Роберт Эттерс, Крис Коламбус и Эленор Коламбус .
Повесть «Рождественская песнь» вышла в 1843 году. Это история о том, как скряга Эбенезер Скрудж, ненавидящий Рождество и людей, меняется благодаря посещению Духов прошлого, настоящего и будущего. Произведение получило множество экранизаций. Одна из самых известных вышла в 2009 году. Ее снял Роберт Земекис.
Последний фильм Роберта Эггерса вышел в начале 2025 года. В ленте снялись Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо и Биллом Скарсгорд. Кинокритик Никита Лаврецкий рассказал «Афише Daily», чем отличается ремейк от классического фильма столетней давности и чем режиссер-консерватор пытается впечатлить современного зрителя.
Недавно стриминговый сервис Hulu показал тизер «Человека в моем подвале», главную роль в котором исполнил Уиллем Дефо. Триллер выйдет на платформе «скоро».