Уиллем Дефо рассматривается на главную роль в новой экранизации «Рождественской песни»

Повесть «Рождественская песнь» вышла в 1843 году. Это история о том, как скряга Эбенезер Скрудж, ненавидящий Рождество и людей, меняется благодаря посещению Духов прошлого, настоящего и будущего. Произведение получило множество экранизаций. Одна из самых известных вышла в 2009 году. Ее снял Роберт Земекис.