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71-летняя китаянка взяла бронзу на соревнованиях фитнес-моделей

Фото: Douyin/Jimu

71-летняя Сун Минхуэй из китайского города Мааньшань заняла третье место на соревнованиях фитнес-моделей National Fitness Newcomers Quality Competition 2025 в Ухане. Она стала самой возрастной участницей турнира, сообщает South China Morning Post.

Минхуэй работала в столовой сталелитейного завода, а после выхода на пенсию стала пробовать различные виды физической активности ― езду на велосипеде, скакалку, беш и пешие походы. Серьезно заниматься фитнессом она начала лишь в 67 лет и смогла с тех пор нарастить пресс и укрепить мышцы всего тела.

«Уже через месяц после начала тренировок я увидела изменения: стали видны бицепсы, прорисовались мышцы спины. Я не теряла мышечную массу с возрастом — наоборот, я ее наращивала. Это придало мне уверенности», ― прокомментировала женщина.

Сейчас китаянка тренируются минимум пять раз в неделю и соблюдает диету с пониженным содержанием масла соли и сахара. Для получения качественного белка она есть по 4-5 яиц в день.

При этом она советует пожилым не сильно нагружать себя физическими упражнениями. По ее словам, людям в возрасте стоит тренироваться на «70 процентов от полной силы», чтобы избежать травм и перегрузок.

В 60 лет Минхуэй проехала на велосипеде от самой восточной точки Китая до самого южного города, Саньи, преодолев более 6 тыс. километров за 45 дней. Это позволило ей и ее товарищам по команде попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«Мне 71 год. Возраст — это просто цифра, а не ограничение. Кто‑то считает, что пожилым людям достаточно пить чай и гулять в парке. Но я хочу другого. Я хочу поднимать гантели, и чтобы за меня говорили мышцы», ― отмечает китаянка.

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