71-летняя китаянка взяла бронзу на соревнованиях фитнес-моделей

Минхуэй работала в столовой сталелитейного завода, а после выхода на пенсию стала пробовать различные виды физической активности ― езду на велосипеде, скакалку, беш и пешие походы. Серьезно заниматься фитнессом она начала лишь в 67 лет и смогла с тех пор нарастить пресс и укрепить мышцы всего тела.