Киты пытаются пообщаться с людьми с помощью пузырей, считают ученые

Ученые проанализировали 39 пузырьковых колец, выдуваемых 11 особями. Во многих случаях во время выпуска колец животные оставались неподвижными или медленно плыли вперед. Ни один из эпизодов не был связан с охотой, а внутри колец не было объектов, похожих на добычу. Кроме того, ни один из китов не проявлял агрессии по отношению к лодкам или пловцам.