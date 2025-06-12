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Киты пытаются пообщаться с людьми с помощью пузырей, считают ученые

Фото: Gabriel Dizzi/Unsplash

Горбатые киты могут использовать крупные пузыри в воде для общения с людьми. Об этом сообщает Independent со ссылкой на исследование американских ученых, опубликованное в журнале Marine Mammal Science.

Известно, что киты используют пузырьковые кольца во время охоты, в борьбе за самок или для помощи другим видам, которых преследуют хищники. Причем киты не просто создают пузыри, но и активно управляют ими ― варьируют их размер и глубину. Ученые описывают сигналы китов как вращающиеся, наполненные воздухом водовороты, похожие на «гигантские дымовые кольца» диаметром около метра.

Теперь же исследователям удалось зафиксировать, как киты создают такие пузырьковые кольца при приближении к людям. «Мы зафиксировали дюжину китов из разных популяций по всему миру, большинство из которых добровольно приближались к лодкам и пловцам, выдувая пузырьковые кольца во время таких проявлений любопытства», ― отметила соавтор исследования Джоди Фредиани.

Ученые проанализировали 39 пузырьковых колец, выдуваемых 11 особями. Во многих случаях во время выпуска колец животные оставались неподвижными или медленно плыли вперед. Ни один из эпизодов не был связан с охотой, а внутри колец не было объектов, похожих на добычу. Кроме того, ни один из китов не проявлял агрессии по отношению к лодкам или пловцам.

В большинстве случаев кит, выпускавший кольцо, находился в одиночестве, а значит сигнал не был предназначен другому представителю его вида. Ученые предполагают, что киты выдували пузыри в сторону людей, чтобы поиграть или пообщаться.

Изучение этих взаимодействий может дать важные представления о нечеловеческом интеллекте и помочь в совершенствовании методов поиска внеземной жизни, считают исследователи. «Необходимы дальнейшие исследования, чтобы систематически изучить создание пузырьковых колец и определить, в каких условиях они регулярно появляются», — заключают ученые.

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