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В США спасли 101 собаку с «фабрики щенков»

Фото: @spcaofwakecounty

Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA) спасло 101 собаку с «фабрики щенков» в Северной Каролине. Об этом сообщает People.

4 июня зоозащитники получили сообщение, что в одном из домов 101 собака живет в ужасных условиях. Спасатели выехали на место и обнаружили множество животных, находящихся в полной антисанитарии. Их держали в клетках по 5–6 особей, причем клетки были расставлены в несколько ярусов от пола до потолка.

Некоторые собаки свободно бродили по лабиринту из тесных антисанитарных помещений. Вокруг было полно экскрементов. В течение часа зоозащитники начали эвакуацию в приют SPCA. Среди спасенных были беременные самки и мамы с детенышами.

© @spcaofwakecounty

Большинство эвакуированных собак ― метисы, в том числе популярные дудлы (смесь пуделя с другими породами). На «фабрике щенков» также содержались померанские шпицы, чихуахуа, йоркширские терьеры и золотистый ретривер.

Животных разместили по нескольким приютам, все они проходят обследование и лечение. «Сейчас все собаки проходят медицинское обследование, некоторых уже забрали в приемные семьи», — рассказала представительница SPCA, отметив, что остальных животных можно будет забрать, когда они закончат лечение и восстановятся.

6 июня SPCA сообщила, что находящиеся у них собаки прошли спа-процедуры: их постригли, помыли и подарили много заботы. «Это был лучший день спа в их жизни — и, возможно, первый вдох свежего воздуха», — написали зоозащитники.

© @spcaofwakecounty
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