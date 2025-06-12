В США спасли 101 собаку с «фабрики щенков»

4 июня зоозащитники получили сообщение, что в одном из домов 101 собака живет в ужасных условиях. Спасатели выехали на место и обнаружили множество животных, находящихся в полной антисанитарии. Их держали в клетках по 5–6 особей, причем клетки были расставлены в несколько ярусов от пола до потолка.