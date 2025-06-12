Сражение с огнедышащим монстром в финальном трейлере «Супермена» Джеймса Ганна

Nintendo Switch 2 установила рекорд, продав более 3,5 млн консолей за 4 дня
Киты пытаются пообщаться с людьми с помощью пузырей, считают ученые
В США спасли 101 собаку с «фабрики щенков»
Пассажиры рейса авиакомпании Condor провели 32 часа в пути, чтобы вернуться в место вылета
Харви Вайнштейна повторно признали виновным в изнасиловании
Тилль Линдеманн опубликовал клип — посвящение Дэвиду Линчу. В нем снялась Полина Ауг
В Испании два ресторана борются за титул старейшего заведения в мире
Каннский кинофестиваль определился с датами на 2026 год
Disney и NBCUniversal подали в суд на Midjourney за массовое нарушение авторских прав
Умер основатель The Beach Boys Брайан Уилсон
Эд Ширан испугался «опасных людей» и нанял круглосуточную охрану для себя и семьи
Венсан Кассель сыграет Квазимодо в фильме Netflix
Житель Флориды 6 лет притворялся бортпроводником и бесплатно летал на самолетах
A24 запустила производство научно-фантастического хоррора «The Backrooms». Его режиссеру 19 лет
Телеканал «Ю» запускает реалити-шоу «Маменькин сынок»
Восточный базар, гадалка и художники: в Москве пройдет «Супер Концепт Маркет»
И.о. гендиректора «Афиши» рассказал, как привлечь зрителей в кинотеатры
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
У берегов Колумбии нашли сокровища галеона «Сан-Хосе», затонувшего в 1708 году
Christie’s выставил на аукцион письмо Джона Леннона первой жене
В ООН: все больше людей отказываются от детей из‑за финансов и нехватки времени
В Москве пройдет препати Пикника Афиши x Сбер
Китаец назвал брак «пустой тратой времени и денег», разочаровался в работе и переехал в пещеру
Джеймс Ганн: продолжение «Бэтмена» остается приоритетом для DC Studios
Госдума разрешит преподавать в школах студентам без педагогического образования
«Исследуй, соединяй, выживай»: вышел новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach
Бывший Люциус Малфой поддержал нового: Джейсон Айзекс посоветовал Джонни Флинну остерегаться эльфов
Starbucks ищет двух зумеров, которые будут путешествовать по миру и снимать тиктоки о кофе

Сражение с огнедышащим монстром в финальном трейлере «Супермена» Джеймса Ганна

Фото: DC

На ютуб-канале DC появился финальный трейлер «Супермена» Джеймса Ганна. Его выход приурочен к старту продаж билетов, в зарубежный прокат супергеройский блокбастер выходит 11 июля.

В трейлере Супермен удерживает небоскреб от падения, сражается с огнедышащим кайдзю, уничтожает целую группу суперзлодеев лазерами из глаз и бьет противника по лицу так, что зубы недруга устремляются прямо в камеру. В ролике также появляются Террифик, Крипто и Лоис Лейн, которая управляет летающим кораблем.

Видео: DC/YouTube

В центре сюжета ― знаменитый супергерой, который прибыл на Землю с планеты Криптон и пытается совмещать сверхспособности с обычной жизнью журналиста Кларка Кента.

«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В картине снялись Дэвид Коренсвет (Супермен) Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Натан Филлион (Зеленый Фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие.

Режиссером нового «Супермена» выступает Джеймс Ганн, известный по «Стражам Галактики» Marvel. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами