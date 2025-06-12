Сражение с огнедышащим монстром в финальном трейлере «Супермена» Джеймса Ганна

В трейлере Супермен удерживает небоскреб от падения, сражается с огнедышащим кайдзю, уничтожает целую группу суперзлодеев лазерами из глаз и бьет противника по лицу так, что зубы недруга устремляются прямо в камеру. В ролике также появляются Террифик, Крипто и Лоис Лейн, которая управляет летающим кораблем.