Сражение с огнедышащим монстром в финальном трейлере «Супермена» Джеймса Ганна

На ютуб-канале DC появился финальный трейлер «Супермена» Джеймса Ганна. Его выход приурочен к старту продаж билетов, в зарубежный прокат супергеройский блокбастер выходит 11 июля.
В трейлере Супермен удерживает небоскреб от падения, сражается с огнедышащим кайдзю, уничтожает целую группу суперзлодеев лазерами из глаз и бьет противника по лицу так, что зубы недруга устремляются прямо в камеру. В ролике также появляются Террифик, Крипто и Лоис Лейн, которая управляет летающим кораблем.
В центре сюжета ― знаменитый супергерой, который прибыл на Землю с планеты Криптон и пытается совмещать сверхспособности с обычной жизнью журналиста Кларка Кента.
«Супермен» станет первой картиной в перезапущенной кинематографической вселенной DC. В картине снялись Дэвид Коренсвет (Супермен) Николас Холт (Лекс Лютор), Изабела Мерсед (Девушка-ястреб), Натан Филлион (Зеленый Фонарь), Пруитт Тейлор Винс (Джонатан Кент) и другие.
Режиссером нового «Супермена» выступает Джеймс Ганн, известный по «Стражам Галактики» Marvel. Планируется, что в 2026 году выйдут еще два фильма по персонажам вселенной DC — «Супергерл» и «Глиноликий».