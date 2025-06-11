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Пассажиры рейса авиакомпании Condor провели 32 часа в пути, чтобы вернуться в место вылета

Фото: Wolfgang Weiser/Unsplash

Пассажиры рейса авиакомпании Condor, намеревавшиеся добраться из Цюриха в Ираклион, провели 32 часа в пути — и вернулись в тот же аэропорт, из которого вылетали. Об этом написал One Mile At A Time.

Путешествие «в никуда» произошло 24 мая. В этот день 137 человек рано утром отправились из Швейцарии в Грецию. Из‑за сильного ветра их самолет не смог приземлиться в Ираклионе и некоторое время кружил над городом.

После этого рейс перенаправили в Афины для дозаправки. Airbus A320 приземлился в греческой столице около полудня и спустя два с небольшим часа вновь вылетел в Ираклион.

Погода на Крите не улучшилась, и самолет снова пришлось посадить в другом месте. На этот раз туристы оказались в аэропорте острова Кос, который находится неподалеку от Турции.

Там самолет дозаправили и решили направить в Салоники, где пассажиры и экипаж могли бы провести ночь. В 17:04 воздушное судно вылетело с Коса и спустя час приземлилось в Салониках.

На следующий день в 9:16 путешественников снова ждал взлет, но и второй день не обошелся без сюрпризов. Самолет опять не смог сесть в месте назначения из‑за погодных условий — и улетел в Афины.

Наконец, перевозчик принял решение вернуть всех пассажиров обратно в Цюрих. В 14:45 туристы оказались там же, откуда отправлялись. Это была уже пятая посадка самолета не в том месте, куда он должен был доставить людей.

Авиакомпанию Condor раскритиковали за столь изнурительную дорогу и низкий уровень сервиса, предложенный клиентам. Пассажиры рассказали, что их не обеспечили питанием и напитками во время долгого пути, а также им не оплатили отель в Салониках. Кроме того, на второй день в Афинах туристам разрешили отказаться от полета в Цюрих, но им не выдали багаж.

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